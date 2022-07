Maserati Project24: net zo exclusief als een MC12!

Vind je de MC20 geen waardige opvolger van de MC12? Deze Maserati Project24 komt misschien dichter in de buurt.

Iedere rechtgeaarde petrolhead zal het merk Maserati een warm hart toedragen. Toch moeten we eerlijk zijn: er zijn de laatste 15 jaar weinig spannende onthullingen geweest. Naast nieuwe varianten van de GranTurismo ging het vooral om meer ‘alledaagse’ auto’s, even oneerbiedig gezegd.

MC20

Met de gloednieuwe MC20 lanceerde Maserati echter een raszuivere supercar met middenmotor en prachtige Italiaanse lijnen. Een echte posterauto dus. Als het enthousiasme voor het merk een beetje weg begon te sijpelen, dan is de MC20 zeker een auto die dit weer kan aanwakkeren.

Verrassing

Inmiddels hebben we ook al kennis kunnen maken met de MC20 Cielo, die minstens zo fraai is als de dichte versie. Die onthulling hadden we zien aankomen, maar Maserati tovert vandaag een verrassing uit de hoge hoed.

Project24

Die verrassing heet de Maserati Project24. De Italianen delen nog geen foto’s, maar al wel een aantal renders. Daarop zien we een hele extreme sportauto. Zo extreem zelfs dat deze niet straatlegaal is. Het gaat om een exclusief circuitspeeltje die niet voor de openbare weg bedoeld is.

Vleugje MC12

De Maserati Project24 is gewoon gebaseerd op de MC20, maar heeft wel een compleet ander uiterlijk gekregen. Er zijn ook wat invloeden van de MC12 te zien. Niet alleen qua kleurstelling, maar ook in de spoiler en de luchtinlaten op de neus is een vleugje MC12 te ontwaren.

740 pk

Aangezien de MC20 als basis is genomen beschikt de Project24 over dezelfde 3,0 liter V6. Die is uiteraard niet standaard gelaten. Waar een MC20 over 630 pk beschikt, heeft dit circuitmonster dankzij nieuwe turbo’s 740 pk. Het gewicht zal uiteraard ook dalen. Maserati streeft naar gewicht van minder dan 1.250 kg, terwijl een MC20 1.500 kg op de weegschaal legt.

Oplage

Uiteraard wordt de Maserati Project24 maar in zeer beperkte aantallen gebouwd. De totale oplage zal 62 stuks bedragen. Toevallig is dat ook de totale productie van de Maserati MC12. Daarvoor moet je wel de straatauto’s (50 stuks) en de raceauto’s (12 stuks) bij elkaar optellen. Maserati verwijst zelf trouwens niet naar de MC12, dus je moet het niet per se zien als een hommage.

Prijskaartje

Een prijskaartje is nog niet bekend, maar we vrezen dat het om een bedrag van zeven cijfers gaat. Je zal de Maserati Project24 dus niet vaak tegenkomen op straat. Des te meer omdat hij daar ook niet mag komen. Tenzij iemand besluit een exemplaar straatlegaal te maken. Je weet het nooit.