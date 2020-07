R-Reforged Vanquish 25 is de ultieme restomod

De R-Reforged Vanquish 25 is de fraaiste auto van de afgelopen 30 jaar, maar dan beter.

Het is natuurlijk persoonlijk, maar één van de fraaiste auto’s van de afgelopen 30 jaar moet wel de Aston Martin Vanquish (special) zijn. Je weet dat je oud bent als je hoort dat de introductie van deze Britse GT alweer 19 jaar geleden plaats vond.

R-Reforged Vanquish 25

De Aston Martin Vanquish geldt als de definitieve brug tussen het oude en nieuwe Aston Martin. Het is tevens een van de meesterwerken van Ian Callum, de gelauwerde designer die menig fraaie auto heeft mogen ontwerpen. Zoals bekend was Callum bezig om de Vanquish nieuw leven in te blazen. Welnu, dit is de productie versie van de R-Reforged Vanquish 25.

Meesterwerken aanpassen

Het is een beetje raar: een van de meesterwerken van deze eeuw optisch en technisch aanpassen. Alsof je met thinner en viltstift Whistler Mother opnieuw gaat vormgeven. Maar in dit geval gaat de vlieger gedeeltelijk op. Ten eerste is Ian Callum er zélf bij betrokken. Ten tweede was de Vanquish destijds heel modern, maar zijn sommige features zeer slecht oud geworden.

Ultieme GT

Zie het daarom niet als een tuningsobject, maar een facelift die je achteraf kunt laten uitvoeren. De R-Reforged Vanquish 25 is voorzien van een 60 mm grotere spoorbreedte, waardoor de (grotere) wielen beter de wielkasten vullen. Ook is de R-Reforged Vanquish 25 iets verlaagd en zijn er Bilstein dempers gemonteerd. Deze zijn specifiek gebouwd voor deze auto. De bedoeling is dat het de ultieme GT wordt. Voldoende comfortabel voor de snelwegen, scherp genoeg voor de bergpassen.

Grotere wielen

Over velgen gesproken, deze zien er exact hetzelfde uit, maar zijn een inch groter dan het origineel. Ook de motor is aangepakt, wederom subtiel maar effectief. De 5.9 liter V12 heeft een koolstofvezel luchtinlaat en een nieuw uitlaatsysteem. Daarmee klinkt de motor niet alleen beter, maar levert ‘ie mooi even 580 pk. Waarschijnlijk klinkt de motor hemels. Dat deed deze namelijk standaard al. Qua vermogen had de standaard Vanquish 520 pk, dus je krijgt 60 trappelende paarden cadeau.

Achilleshiel

Dan de grote achilleshiel van de Vanquish: de transmissie. In 2001 was een sequentiële bak het helemaal. Schalten wie Schumacher. In sommige gevallen functioneerde dergelijke bakken heel redelijk, maar in de meeste gevallen waren de gerobotiseerde handbakken niet lekker. Zeker niet op de openbare weg. Voor de R-Reforged Vanquish 25 zijn er drie opties: je behoudt de originele bak of je kiest voor een handgeschakelde zesbak of een automaat met koppelomvormer. Overigens kun je bij Aston Martin ook terecht voor een conversie naar handbak.

Details

Verder zijn er kleine details die anders zijn bij de R-Reforged Vanquish 25 ten opzichte van de reguliere Aston Martin Vanquish. De grille is iets groter, er is meer koeling voor de remmen, de uitlaten zijn anders (made you look!) en zo zijn er nog een paar subtiele veranderingen. Het feit dat Ian Callum het zelf heeft gedaan, maakt het iets dragelijker, alhoewel het originele ontwerp iets cleaner was. Geen vooruitgang zijn de achterlichten. Deze zijn ongetwijfeld beter, maar zien er erg ‘Sloveense Auto Style gids 1996’ uit.

Interieur

Waar wel echt ruimte was voor verbetering, was aan de binnenzijde. Dat is ook gelukt. De R-Reforged Vanquish 25 heeft een compleet nieuw interieur. Althans, de layout is gelijk gebleven. De afwerking en het materiaalgebruik zijn wel ingrijpend verbeterd. Alles lijkt in leder gehuld. Over leer gesproken, dat is afkomstig van de Bridge of Weir Leather Company. Ook is er een beter infotainmentsysteem, maar is het scherm gelukkig erg klein. Dat is over een paar jaar toch weer gedateerd. En dan moeten Callum en Co weer aan de slag.

Levering 2020

De R-Reforged Vanquish 25 bevindt zich in de laatste fase van de ontwikkeling. De auto is helemaal productierijp en wordt nu getest. Het enige nadeel is de vanafprijs. Deze ultieme restomod moet namelijk 550.000 pond kosten, vóór belastingen. Daarbij zit wel de zoektocht inbegrepen naar een donor-Vanquish die zie als basis gaan gebruiken.

Het motorgluid kun je in onderstaande video horen. NSFW!

Het eerste exemplaar zal gebouwd worden in september van 2020.