Officieel: de Aston Martin V12 Vantage komt eraan!

Nog één keer lepelt Aston Martin een V12 in de Vantage.

Jeremy Clarkson werd in 2010 al weemoedig van de Aston Martin V12 Vantage, in zijn inmiddels legendarische review van deze auto. Waarom? Auto’s als deze zouden snel geschiedenis zijn. Met Brian Eno’s meesterwerk ‘An Ending (Ascent)’ als achtergrondmuziek is het bijna onmogelijk om niet óók weemoedig te worden.

Inmiddels zijn we elf jaar verder. En inderdaad, het is onvermijdelijk dat dit soort auto’s gaan uitsterven. Het is alleen nog niet zover! Het was namelijk zo goed als zeker dat er nieuwe Aston Martin V12 Vantage zou komen. En inderdaad, vandaag maakt Aston Martin het nieuws officieel bekend. Wellicht was Clarkson toch wat voorbarig.

Goed, de nieuwe V12 Vantage krijgt waarschijnlijk geen atmosferische V12, maar een twin-turbo V12. En is het is ook nog maar afwachten of de nieuwe V12 Vantage met handbak te krijgen is. Maar dat neemt niet weg dat Aston Martin nog gewoon een twaalfcilinder in de Vantage lepelt. Dat hadden ze ook niet kunnen doen.

Hoe de nieuwe V12 Vantage er ongeveer uit komt te zien weten we al, dankzij de spyshots die we al eerder deelden. Aston Martin geeft nu zelf ook een voorproefje van het geluid:

This one’s worth listening to.



You’ve heard about it. You’ll certainly hear it coming.



V12 Vantage. Returning 2022.#AstonMartin #V12Vantage #NeverLeaveQuietly — Aston Martin (@astonmartin) December 1, 2021

Deze keer is er écht reden om weemoedig te zijn. Aston Martin geeft namelijk zelf aan dat deze auto de laatste in zijn soort zal zijn. Ze spreken over “de laatste afstammeling in de geslachtslinie” en “een einde van een tijdperk”. Als de nieuwe V12 Vantage volgend jaar arriveert wordt het dus toch tijd om ‘An Ending (Ascent)’ weer uit de platenkast te trekken.

Foto: @wolfssjrd