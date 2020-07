Deze 3 extreme auto’s koop je als je écht teveel geld hebt

Aankoopadvies voor mensen met belachelijk veel geld, gegeven door dé spending-pro

Een Lamborghini Aventador, een Bentley Continental, een Rolls-Royce Phantom: het lijken misschien extreme auto’s, maar het zijn eigenlijk oersaaie keuzes. Kijk maar eens rond in Monaco, London of Marbella. Daar staan ze op iedere straathoek. Wat koop je dan als je veel geld én veel fantasie hebt?

Om deze vraag te beantwoorden schakelen we de hulp in van Benny Silberbaum, a.k.a. de Zoooveelmoneyman. Benny is, naast Eurojackpot-ambassadeur, uitgever van beroep. Hij geeft alleen geen boeken uit, maar geld. Als auteur van de bestseller ‘Uitgeven is een gave’ is hij de aangewezen persoon om ons van advies te voorzien.

SLR McLaren 999 Red Gold Dream

Een SLR McLaren is duur, zeldzaam en snel. En als klap op de vuurpijl heeft deze Mercedes vleugeldeuren. Is dit wellicht een goede keuze? Daar kan Benny kort over zijn: “Nee. Een SLR is alleen in zilver of zwart te krijgen en hij ziet er uit als een groot uitgevallen SLK. Je valt al in slaap voordat je in bent gestapt.”

Benny, door intimi de monetaire messias genoemd, heeft daarom voor ons een SLR McLaren opgezocht die wat minder fantasieloos is: de 999 Red Gold Dream. Deze SLR is uitgevoerd in knalrode lak met daarin vijf kilo goud verwerkt. Verder is de auto voorzien van details in 24-karaats goud en zijn er 600 robijnen in verwerkt. In totaal is er 30.000 manuur in gestoken om een gewone (lees: saaie) SLR om te bouwen. De prijs is 7 mil… oh wacht, dat doet er niet toe.

“Kijk, zo moet het ongeveer,” aldus Benny. “Maar het blijft een Mercedes.”

Dartz Black Snake

Je kunt ook voor een dikke SUV gaan als je de jackpot hebt gewonnen. Er is alleen één probleempje: je buurman rijdt ook al in een SUV. En je andere buurman ook. En de rest van de straat ook. Gelukkig is er een fabrikant die een SUV kan leveren die volledig uniek is: Dartz.

Zij bouwen bijvoorbeeld de Black Snake voor je. Deze gepantserde SUV die ooit een GL 63 AMG was, heeft een motorkap die bedekt is met bladgoud en een logo dat volhangt met diamanten. Maar dat is nog niks vergeleken bij het interieur. Voor de bekleding heb je namelijk de keuze uit krokodillenleer, struisvogelleer, slangenleer of imitatie walvispenisleer. Leuk extraatje: zolang de garantie duurt stuurt Dartz je vanuit Letland iedere maand 56 gram Mottra-kaviaar.

“De basis is leuk,” is het commentaar van Benny Silberbaum, “maar ik zou zeggen: laat in een laboratorium Stegosaurus-leer kweken. Of nog beter: Larisaurus-leer. Die heeft nooit bestaan, dus dan weet je zeker dat het uniek is.”

Emotionele aankopen zijn ook goed!

We hebben een supercar gehad, we hebben een gepantserde SUV gehad, dan is er ook nog een derde interessante optie: een klassieker. Op aanraden van Benny denken we groot, heel groot. Sheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan, lid van de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten had namelijk het idee om een klassieker te restaureren. De vader van de Sheikh ging vroeger met een Dodge Power Wagon de woestijn in op zoek naar olie. Die oude Dodge stond nog in een hoekje en was toe aan een opknapbeurt.

“Het komt goed uit dat de auto een opknapbeurt nodig heeft,” zegt Benny Silberbaum. “Dat moet je gewoon doen. Maar is het niet leuk om een miniatuurtje van die auto te hebben voor thuis? Kijk, ik draai het graag om. Ga niet voor schaal 1 op 64. Ga voor 64 op 1, dan kun je er tenminste ook in wonen.”

De sheikh had hier wel oren naar en zo liet hij een perfecte replica bouwen van zijn oude Dodge Power Wagon, de vergrote versie dan! De auto werd van de grond af opgebouwd, er was namelijk niets wat als basis kon dienen. Bijkomend voordeel, de auto was nu zo groot dat er nu ook een badkamer in gebouwd kon worden. De auto rijdt natuurlijk ook nog en is zelfs door het Guiness book of records erkend als ’s werelds grootste auto. De kosten? Wat maakt dat uit, het verhaal is toch mooi en het gaf de Sheikh een goed gevoel!

