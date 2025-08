McLaren-bestuurder kan bizarre crash op de Autobahn navertellen

Dit is niet met 100 km/u gegaan…

We zien regelmatig beelden van heftige ongelukken, waarbij de inzittenden toch met minimale verwondingen wegkomen. Zo overleefde vorige maand iemand een horrorcrash met een Tesla, waarbij de vangrail de auto van voor tot achteren doorboord had. Nu hebben we weer een ongeluk dat er heel slecht uitziet, maar toch goed afliep.

Het ongeval vond zaterdagochtend plaats op de Duitse A8, in de richting van München. Een McLaren 720S verloor op een nat wegdek de controle en kwam daarbij ónder de vangrail terecht. Op de foto’s is te zien dat de vangrail over een grote afstand in de kreukels ligt. Dat moet dus aardig hard gegaan zijn.

De McLaren is zwaar gehavend, dus de brandweer vreesde bij aankomst het ergste. Wonder boven wonder was de 61-jarige bestuurder slechts lichtgewond. Godzijdank was er geen passagier aan boord, want dan was het anders afgelopen. De passagierskant is zo plat als een dubbeltje, carbon monocoque of niet.

De materiele schade is dus groot. De nieuwprijs van een McLaren 720S lag rond de 3 ton, maar de afschrijving gaat wel hard bij deze auto’s. Tweedehands exemplaren worden in Duitsland aangeboden voor €180.000 à €200.000. We vrezen dat dit exemplaar toch echt total loss is.

Foto’s: Freiwillige Feuerwehr Brunnthal