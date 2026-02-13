Hoe lang duurt het voordat je doodvriest in een Tesla?

Blijkbaar langer dan je denkt, want er is een gek die dit heeft getest.

Soms is schijnbaar nutteloze informatie achteraf toch heel nuttig. In die categorie bevinden we ons vandaag. Mocht je je namelijk afvragen hoe lang je in de barre kou kunt overleven in een Tesla Model 3, dan is er nu antwoord.

De Canadese YouTuber FrozenTesla vroeg zich af hoe lang hij warm kon blijven in volgeladen Tesla terwijl het kwik buiten de -37 graden Celsius aantikte. Daarbij was hij vooral benieuwd naar hoe snel batterijpercentage van zijn Tesla Model 3 zou zakken in helse temperaturen.

Om op beide vragen antwoord te krijgen, besloot hij een nacht in zijn Tesla Model 3 door te brengen (en te filmen) in de vrieskou in het Canadese stadje Warman. Hij zette de kachel op 15,5 graden Celsius en stoelverwarming op standje 2. Niet heel warm, maar behaaglijk genoeg om te overleven. Om er zeker van te zijn dat de auto ’s nachts niet ineens de kachel uit zou schakelen, plaatste de tester de Tesla in ‘Camp Mode’. Dit houdt in dat de cabine warm gehouden wordt en het dus mogelijk is hierin te overnachten in noodsituaties.

Voordat we naar de resultaten van de test gaan, is het misschien goed om te weten dat de actie niet helemaal uit de lucht komt vallen. De winters in Warman zijn erg streng, waar de temperaturen regelmatig kan zakken tot onder de -30°C. Mede door deze temperaturen is het mogelijk dat je ingesneeuwd raakt wanneer er een flinke sneeuwstorm is. Daarom dacht Mason, hoe lang kan je het volhouden in een Tesla Model 3 als je niet meer verder kan rijden maar wel warm wil blijven?

Hoe lang houdt de Tesla het vol in de kou?

De YouTuber startte zijn test om 11 uur ’s avonds met een acculading van 80 procent. Hij was voornemens om twaalf uur in de auto door te brengen. De verwachting van de Canadees was dat de accu zeker voor de helft leeg zou zijn na de test.

Na het eerste uur checkte hij hoeveel accucapaciteit de Camp Mode had verbruikt. Na het eerste uur was er slechts 3,7 procent weg. Dit zou een voorteken zijn van de rest van de nacht, want uiteindelijk heeft de tesla na twaalf uur aan hebben gestaan 40 procent van de accucapaciteit verbruikt.

Zoals we allemaal weten is Tesla vaak genoeg in het nieuws gekomen over de deurgrepen en ramen die wanneer het koud is niet meer goed werken. In dit geval heeft de YouTuber geluk gehad, de deuren van z’n Tesla gingen wel weer open.