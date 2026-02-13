EV-promotor wil populair worden door Verstappen te beschuldigen van ”criminaliteit”

Leuk geprobeerd, maar doe maar niet.

Het mag duidelijk zijn: de nieuwe Formule 1-auto’s van het aanstaande seizoen vallen bij de coureurs nog niet in de smaak. Nadat Lewis Hamilton al zijn ongenoegen had geuit, sprak ook Max Verstappen zijn kritiek over de nieuwe auto’s uit. Natuurlijk doet de Nederlandse coureur dat geheel op eigen wijze. Verstappen noemt de huidige F1 ”Formule E op steroïden”.

Omdat alles wat uit de mond van Verstappen komt, gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden, doken een Formule E-team en een Formule E-coureur op de uitspraken van de Nederlandse F1-coureur. Want je weet: Formule E kan ieder klein beetje extra aandacht wel gebruiken.

Cupra Formule E-team ”zoekt” Verstappen

Het elektrische raceteam Cupra Kiro plaatst vandaag onderstaande afbeelding op Instagram. ”@maxverstappen1 we wachten op je belletje”’, schrijft de renstal erbij. Op de Wanted-poster zien we Verstappen die gezocht wordt vanwege ”misdaden jegens de Formule E”. Daarnaast strooit Cupra Kiro nog wat extra zout in de wonden.

Foto: Instagram / kiroraceco

”Als je last hebt van een identiteitscrisis, stap dan écht in de toekomst. Kom en geef Formule E een kans. Dezelfde intensiteit. Spannender racen. Geen steroïden nodig”, schrijft Cupra Kiro op de poster.

Ook ex-F1-coureur en inmiddels Formule E-veteraan Lucas Di Grassi doet een duidt in het zakje. Op X deelt Di Grassi een nieuwsbericht over de uitspraken van Verstappen. De Braziliaan schrijft erbij: ”Formule E-auto’s van Gen 4.5 en 5 zullen sneller zijn dan de huidige F1-auto’s. Je kunt komen en over een paar jaar in de snelste auto’s ter wereld rijden.”

Formule E-baas stalkt Verstappen

Zelfs de hoogste pief van de elektrische formule raceklasse springt op de hooiwagen. Formule E-baas Jeff Dodds vertelt aan Motorsport.com over zijn contact met Verstappen. Hij stuurde Verstappen zelfs een appje: ”Jij bent in Bahrein, ik ben in Jeddah. Als je zin hebt om langs te komen, haal ik je op”, stuurde Dodds naar eigen zeggen naar de viervoudig F1-kampioen.

Dodds begrijpt het marketingspelletje en draait er dan ook niet omheen: ”Dat Max naar de Formule E verwijst, vergroot onze zichtbaarheid. Als mensen daardoor denken: ‘Laat ik eens kijken’, dan is dat alleen maar positief”, gevolgd door nog een verkooppraatje over de FE.

Dodds zou het natuurlijk geweldig vinden als Verstappen eens in de EV stapt. De CEO belooft de Nederlander ook te blijven uitnodigen. Hij zal vast jaloers hebben gekeken naar wat Verstappens deelname aan de NLS deed met de kijkcijfers van die langeafstandsrace.

Leuk geprobeerd, FE

Het is natuurlijk helemaal prima dat de voorzitter, het team en de coureur een poging doen om wat views te pakken op een simpele quote van Verstappen. Maar dan stellen we wel graag voor dat ze dat volgende keer iets beter aanpakken. Waar Verstappen naar verwees in zijn quote, is namelijk dat het juist de aan de Formule E gelieerde onderdelen in de nieuwe F1-bolides zijn die de auto’s en daarmee de koningsklasse er niet leuker op maken. Claimen dat dit niet waar is en dat juist de zoemklasse in alles beter is, is op z’n zachts gezegd misplaatste grootheidswaanzin.

Ik denk niet dat deze doorzichtige en wanhopige poging tot clicks en likes gaat leiden tot meer Formule E-kijkers. Het is en zal voorlopig het achtergestelde achterneefje van de F1 blijven dat om veel aandacht vraagt, maar die niet krijgt. Ook zal het de mening van Verstappen over de FE niet snel beïnvloeden. Die wil stiekem het liefste lekker in GT3’tjes over de Nordschleife en Spa-Francorchamps blaffen. En we geven hem nog groot gelijk ook.