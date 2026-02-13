Blijf weg uit het zuiden! Ik herhaal: blijf weg uit het zuiden!

Het gaat helemaal los beneden de rivieren, dus blijf weg uit Brabant en Limburg!

Het artikel wat je wist dat zou komen. De ene helft van Nederland zit in de auto naar de wintersport of in het vliegtuig naar de zon en de andere helft zoekt zijn pruik en clownspak en daalt af naar onder de rivieren.

Dat betekent als je dit weekeinde van plan was om eens lekker te gaan shoppen in ’s Hertogenbosch of Tilburg, er opeens geen doorkomen aan is in Oeteldonk en Kruikenstad.

NS de BOB

Hoor je bij de helft die juist wel wil gaan hossen in het Krabbegat, Tullepetaonestad, Kielegat of gewoon in Mestreech stap dan niet in de auto, maar in de trein. De Nederlandse spoorwegen brengt je met veel plezier en is de BOB. Er rijdt vandaag zelfs een speciale Nao ’t Zuuje Expres, met als gastheer Lex Uiting… Quelle horreur…

Overigens brengt de NS ook in zeven steden de Prins naar het carnaval. Op zaterdag zijn de intochten in Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Heerlen, Zwolle en Roosendaal. Op zondag komt Amadeiro XXVII aan op Oeteldonk Centraol (‘s-Hertogenbosch). In vroegere tijden kwam de Leutvorst ook in Bergen op Zoom per trein, maar daar heeft Prorail per ongeluk een wissel verwijderd, dus daar komt hij al jaren gewoon over de weg uit ’t Slik.

Steden onbereikbaar

De binnensteden onder de rivieren zijn de komende dagen onbereikbaar. Moet je toch naar een Brabantse of Limburgse stad, check dan van te voren of je überhaupt bij je eindbestemming kunt komen.

De snelwegen zullen overigens prima doorrijden, want er gaat geen dweil of kip naar zijn werk in het zuiden, dus door het zuiden heen knallen zal geen probleem zijn. Vermoedelijk is oom agent ook druk met andere zaken, dus Flitsmeister aan en gaan.

Kortom, hou je van carnaval pak de trein en blijf anders maar lekker weg uit het zuiden. Ik herhaal, blijf weg uit het zuiden.