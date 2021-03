Range Rover SVAutobiography Ultimate moet je smaak zijn - Autoblog.nl

De nieuwe Range Rover SVAutobiography Ultimate zal niet ieders smaak zijn met zijn groene kleur.

Een Range Rover kun je natuurlijk zo anoniem samenstellen als je zelf zou willen. De nieuwe Range Rover SVAutobiography Ultimate doet daar niet aan mee. De SUV heeft een aantal unieke kenmerken die de auto doen opvallen. Neem nu de Orchard Green carrosseriekleur in combinatie met Narvik Black voor de kap en de buitenspiegels. Dat is toch moeilijk te missen.

De Range Rover SVAutobiography Ultimate is een creatie van Land Rover Special Vehicle Operations en is samengesteld door het team van SV Bespoke. Naast de kleurencombi, herken je een Ultimate onder andere aan metalen Range Rover-emblemen met gekartelde inleg in Gloss Black, een koperen omlijsting op de motorkap en de achterklep, de SV-logo’s op alle hoofdsteunen en verlichte Ultimate-treeplanken.

In het interieur is het een wereld aan luxe. Of je nu zelf achter het stuurt zit, of je laat rijden door een chauffeur. Wat dat betreft is de SVAutobiography Ultimate ideaal voor een ieder die te lui is om zelf de configurator aan te slingeren. Jaguar Land Rover spreekt met de Ultimate over het hoogtepunt van luxe binnen het Range Rover gamma.

Klanten kunnen de Range Rover SVAutobiography in diverse aandrijflijnen bestellen. Instapper is bijvoorbeeld de P400e plug-in hybride SVAutobiography Ultimate voor € 225.274. Wil je het wat breder laten hangen kies je natuurlijk voor de P565 SVAutobiography Dynamic. Aan deze uitvoering met de 575 pk sterke V8 hangt een prijskaartje van € 276.862.