Mercedes-AMG onthult viercilinder en V8 hybride constructie - Autoblog.nl

Wat kun je verwachten van de toekomstige Mercedes-AMG hybride producten? Nou, een behoorlijke duw in je rug.

Mercedes-AMG heeft in detail bekendgemaakt wat ze van plan zijn de aankomende jaren. Het was al bekend dat ze in Affalterbach met elektropower bezig zijn, daar is de Project One een goed voorbeeld van. De details voor de productiemodellen van AMG ontbraken nog. Tot nu. Voor zowel de viercilinder als de achtcilinder is bekendgemaakt wat voor een raket je onder de kap mag verwachten.

Viercilinder hybride: meer dan 650 pk

Het is verdrietig dat de nieuwe Mercedes C-klasse in AMG uitdossing afscheid gaat nemen van zijn 4.0-liter V8. Bij AMG willen ze dat verdriet zoveel mogelijk compenseren door er iets ruigers tegenover te zetten. Ruiger dan die V8 gaat met een viercilinder lukken, maar door hybride technologie zijn de prestaties van de viercilinder wel indrukwekkend.

Mercedes-AMG heeft officieel bevestigd dat de C-klasse AMG deze nieuwe aandrijflijn krijgt. In de basis gaat het om dezelfde 2.0-liter viercilinder die we kennen van de A45 AMG. Echter is het blok in dit geval gekoppeld aan elektromotor met nog eens 200 pk. Daarnaast beschikt de motor over een elektronische turbo. Dit werkt volgens hetzelfde principe als de MGU-H in een Formule 1-auto en is tevens te vinden in de Mercedes-AMG Project ONE. Het systeemvermogen komt daarmee op meer dan 650 pk. Dat is flink meer pony’s dan de 510 in de uitgaande C63 S. Verder laat AMG weten dat ondanks de halvering van het aantal cilinders de prestaties van de nieuwe C AMG het oude model met achtpitter zullen overstijgen.

Achtcilinder hybride: meer dan 800 pk

Het snoepje van AMG, de M159 4.0-liter biturbo V8, mag gelukkig nog blijven. Ook deze zal gekoppeld worden aan een elektromotor voor nog meer power. In dit geval komt het vermogen op meer dan 800 pk te liggen met meer dan 1.000 Nm aan koppel. Afhankelijk van de auto, moet de sprint naar 100 km/u met deze aandrijflijn in minder dan drie tellen gedaan zijn. De Mercedes-AMG GT 4 Door krijgt als eerste deze hybride constructie.