Rechter komt met bijzondere straf voor doodrijder

De rechter wil herhaling voorkomen.

Een inwoner van Jemez Springs uit New Mexico in de Verenigde Staten knalde met zijn SUV in augustus 2016 op vijf auto’s. Zeven mensen werden afgevoerd naar het ziekenhuis en een 18-jarige meid kwam om het leven.

De zaak moest voorkomen bij de rechter en onlangs werd er een uitspraak gedaan. In de rechtszaal was de moeder van de 18-jarige aanwezig. Volgens de moeder had de man nooit zijn excuses aangeboden voor het ongeval.

De 50-jarige man werd dood door schuld opgelegd. De bestuurder heeft een celstraf van twee jaar gekregen met een proeftijd van 60 dagen. Daarnaast moet hij 1.140 dollar aan boetes betalen. Ook mag hij niet meer een auto besturen in de staat Georgia, heeft hij een taakstraf van 80 uur gekregen en moet de man een speciaal programma volgen. In dit programma praten professionals over de impact van een dergelijk ongeval voor de slachtoffers en nabestaanden.

Daar bleef het niet bij, want de rechter kwam met nog een opmerkelijke straf. De man moet voortaan een foto van het overleden slachtoffer in zijn auto houden. Ook een statement van de moeder van het slachtoffer moet in de auto aanwezig zijn. Op deze manier blijft de man geconfronteerd worden met het ongeval, in de hoop dat het niet nog eens gaat gebeuren. (Via Henryherald)