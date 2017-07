Deze vette villa in Blaricum komt met een Porsche-garage

Alleen Porsches zijn welkom.

Merkliefde kan iets moois zijn. De bewoner van dit pand in Blaricum heeft wat mij betreft hier een mooie invulling aan gegeven. Deze villa beschikt over een inpandige garage waar twee auto’s kunnen worden gestald. Het is niet meesterlijk groot, maar juist die knusheid maakt deze garage interessant.

Zo moet je als bewoner heel selectief zijn. Er kunnen immers maar twee auto’s warm en droog staan. Er is ook nog een carport, voor de auto die iets minder exclusief is. In dit geval staat er een fraaie 964 in de garage. Onder de carport een 997 Carrera 4S en op de oprit nog een Cayenne. Persoonlijk had ik eventueel nog wat fotootjes in de garage opgehangen met mooie herinneringen, of ben ik nu te sentimenteel aan het worden?

Het vrijstaande huis kent een moderne inrichting. De woning stamt uit 1976, heeft zeven kamers en twee badkamers. Er is geen zwembad of andere luxe entertainment aanwezig. Wel kun je zwoegen in een kleine gym. Dat maakt verder ook niet uit, want je bent toch te druk met die Porsches. De woning staat te koop voor 1.645.000 euro. Een smak geld, maar dan kun je wel Gordon tegenkomen bij de Albert Heijn (joepie).

Met dank aan @donvincenzo voor de tip!