Volvo zegt de verbrandingsmotor vaarwel!

De Zweden veranderen hun koers radicaal.

Het merk kondigt aan dat elk model dat vanaf 2019 wordt geïntroduceerd is voorzien van een elektromotor. Geniet dus nog even van de vierpitters in de huidige modellen, want die verdwijnen binnen enkele jaren uit de showrooms. Volvo meent dat de vraag van de klant een doorslaggevende rol heeft gespeeld in deze koerswijziging.

Men wil namelijk voor elke EV-rijder de juiste auto kunnen aanbieden. De komende jaren worden EV’s, PHEV’s en “mild hybrids” gepresenteerd. Vervolgens komen tussen 2019 en 2021 vijf volledig elektrische modellen. Drie van deze auto’s worden Volvo’s, de andere twee komen van Polestar. Details zijn op moment van schrijven helaas nog niet bekend.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat auto’s met louter een verbrandingsmotor niet meer in de Volvo-showroom komen te staan. Het merk wil in 2025 minstens een miljoen “geëlektrificeerde” auto’s verkocht hebben. Ook moet de productie tegen die tijd klimaatneutraal zijn.