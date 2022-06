Rechter spreekt 40 Belgische straatracers vrij

Een illegale straatrace in Antwerpen bleek gewoon harstikke legaal te zijn.

Racen is heel leuk, daar zijn we het allemaal over eens. Het is alleen geen goed idee om dat op de openbare weg te doen. Je hoeft echt geen enorme moraalridder te zijn om een straatrace niet oké te vinden. We rijden allemaal wel eens te hard, maar echt gaan racen tegen een andere auto is nog even wat anders.

Een illegale straatrace is niet alleen onverstandig, het is ook illegaal. Vandaar dat het ook een illegale straatrace heet. Vorig jaar kregen een veertigtal Belgische jongeren dan ook aan de stok met de politie. Ze zouden zich namelijk schuldig gemaakt aan het deelnemen van een illegale straatrace in Antwerpen.

Dat is oud nieuws, maar inmiddels is er ook een vonnis geveld door de politierechter. En wat blijkt? De straatrace was helemaal niet illegaal. En het was eigenlijk ook geen straatrace. De veertig bestuurders gaan daarom allemaal vrijuit.

Hoe dat zit? Het is eigenlijk heel simpel: er werd geracet in een Decathlon-parkeergarage. En dat is geen openbare weg. De baldadige jongelui konden daarom niet vervolgd worden vanwege gevaarlijk rijgedrag op de openbare weg.

Je vraagt je misschien af hoe een ‘race’ in een parkeergarage eruit ziet. Het ging in feite gewoon om dragraces. Met als risico dat je op een betonnen pilaar klapt. Of een toeschouwer raakt, want die stonden er allemaal met hun neus bovenop.

De politie wil hier natuurlijk graag perk en paal aan stellen (zoals ze in Vlaanderen waarschijnlijk zeggen). Deze uitspraak helpt alleen niet mee. Dit geeft de parkeergarage-racers eigenlijk een vrijbrief om door te gaan. Of zou de lol eraf zijn als het legaal blijkt te zijn…?