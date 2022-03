Politie neemt motoren in beslag na illegale straatrace in Brabant

Na meldingen van overlast door omwonenden besloot de politie in te grijpen bij illegale straatraces in Zevenbergschen Hoek te Noord-Brabant.

Hard optrekken en in de neutraal de motor laten janken. Het is een grote ergernis voor buurtbewoners van de gemeente Zevenbergschen Hoek. Al langere tijd hebben bewoners irritaties van een groep op motorfietsen en quads die voor overlast zorgen. De politie besloot samen met de gemeente Moerdijk over te gaan op actie zondag.

De politie stuitte op een illegaal georganiseerd evenement op een industrieterrein waar 150 auto’s, dertien motoren en quads op waren afgekomen. Er werden races georganiseerd. Niet allemaal waren het deelnemers aan de illegale straatraces in Zevenbergschen Hoek. Sommigen kwamen alleen kijken. Er was door de gemeente geen vergunning verstrekt voor een dergelijk evenement.

De politie besloot in te grijpen. Het was niet de eerste keer dat de politie met dit bijltje moest hakken. De illegale straatraces vinden vaker plaats in de Brabantse plaats en eerder werden er toen al boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Van waarschuwingen was gister niet langer sprake, men ging over tot actie. Er werden dertien motoren en een quad in beslag genomen. Ook zijn er ter plaatse 30 boetes uitgedeeld.

Op de in beslag genomen voertuigen zal technisch onderzoek uitgevoerd worden. Mochten er dingen gevonden worden die niet in de haak zijn, dan maakt de politie proces-verbaal op tegen de eigenaar.

De gemeente gaat hekken plaatsen op het industrieterrein in Zevenbergschen Hoek om extra te waarschuwen tegen illegale straatraces. Wellicht dat na de actie van zondag de deelnemers en kijkers afgeschrikt zijn door de politie. En dat de bewoners van de gemeente eindelijk rust krijgen.