Verstappen wil geen salarisplafond omdat hij zijn leven op het spel zet

Wat zijn manager er van vond wisten we al, maar Max Verstappen laat zich nu ook zelf horen over het salarisplafond.

Formule 1-coureurs behoren niet bepaald tot een beroepsgroep die onderbetaald wordt. Natuurlijk, ze kunnen iets wat heel weinig mensen kunnen en lopen risico, maar ze krijgen daar ook zeer royaal voor betaald. Zeker de échte topcoureurs, zoals Max Verstappen.

Hij zou daarom best iets minder kunnen verdienen, zonder dat hij reden tot klagen heeft. Dat gaat potentieel ook gebeuren, want er wordt gesproken over een salarisplafond voor coureurs. Er is natuurlijk al een budgetplafond voor de teams, maar de salarissen van de rijders zijn daar niet bij inbegrepen.

Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, liet eerder al zijn ongezouten mening horen over dit plan. Kort samengevat vond hij het “complete onzin”. Hij benadrukte de waarde die een coureur voor een team heeft en het feit dat we een complete Grand Prix te danken hebben aan Max.

Max Verstappen laat zich nu ook zelf uit over het salarisplafond. Je verwacht het niet, maar ook hijzelf vindt dit een uitermate slecht idee. Volgens hem komt er veel meer geld binnen nu de sport steeds populairder wordt. Iedereen profiteert daarvan, dus Max vindt het niet eerlijk als de coureurs nu beknot zouden worden.

De sport heeft juist alles te danken aan de rijders. “Wij maken de show en zetten ons leven op het spel,” aldus Max Verstappen. Daarom noemt hij een salarisplafond voor coureurs “compleet verkeerd”.

Max heeft wel gelijk dat de sport niks is zonder de coureurs, maar hij overdrijft misschien lichtelijk met “levens op het spel zetten”. Dat was vroeger zeker het geval, maar anno 2022 loop je een groter risico als je in gewoon in een Volkswagen Polo op de openbare weg rijdt.

Via: ESPN