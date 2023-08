Red Bull: “Auto is niet speciaal geschikt voor Verstappen”

Verstappen haalt veel meer uit de Red Bulls van de afgelopen jaren dan zijn teammaten. Toch is zeker de RB19 van dit jaar, niet speciaal voor hem gemaakt, aldus Red Bull.

Het is moeilijk om het ons op dit moment te beseffen. Maar tenzij de F1 komende jaren erg verandert en we dit vaker gaan zien, is het eigenlijk ongekend wat er gebeurt. Het is in ieder geval zonder precedent. Verstappen heeft in de eerste twaalf races, tien keer gewonnen. In de andere twee races, werd hij tweede. Alleen Michael Schumacher heeft ooit een betere reeks neergezet. Hij won in 2004 twaalf van de eerste dertien races, onderbroken door een uitvalbeurt in Monaco.

De neutrale fan zal hopen dat Max’ tweede helft van het seizoen hetzelfde verloopt als die van MSC destijds. Kennelijk was de spanningsboog ook bij de robotische Duitser even gebroken. Niet dat de staart van zijn seizoen belabberd was. Maar nog één zege, twee tweede plaatsen en een zevende plus twaalfde plaats na twee rommelige races in respectievelijk Brazilië en China luidden met terugwerkende kracht het einde van peak-Schumacher in. Na een belabberd 2005 had de Duitser nog wel een goed jaar (met 7 zeges) in 2006. Maar zo goed als 2004 werd het nooit meer. Kon ook bijna niet natuurlijk.

Bij Max Verstappen is er echter eigenlijk helemaal geen reden om te denken dat het vanaf nu minder gaat. Anders dan ‘het kán toch niet zo door blijven gaan?’. De Nederlander is met een gigantische purple patch bezig. Zozeer dat critici speculeren dat Red Bull de auto speciaal voor hem heeft ontwikkeld. Of zelfs dat hij -net als Schumacher bij Benetton- een wat snellere RB19 heeft dan Perez.

Nu verwijzen we het laatste meteen naar het rijk der fabelen. Zoiets kon nog in 1994, maar nu zijn de belangen veel te groot. Red Bull heeft er niks aan om Perez moedwillig te beperken qua snelheid. Het is wel zo dat noch de twee auto’s, noch de twee teams in de garage, ooit letterlijk ‘hetzelfde’ zijn.

Wat weinigen herinneren is dat Nico Rosberg bijvoorbeeld voor het seizoen van 2016 wat engineers kreeg van de auto van Lewis Hamilton en vice versa. Toto Wolff vond dat een goed idee voor de gemeenschappelijke teamgeest. Prompt kon Rosberg Hamilton net dat kleine beetje beter partij bieden om uiteindelijk de titel weg te kapen. Toeval? Wie het weet mag het zeggen…Maar als er een dergelijk verschil zou zijn bij Red Bull, met net wat mindere mensen op de auto van Perez, dan kan dat nooit het enorme verschil verklaren dat er regelmatig is.

Wat wel zou kunnen is dat Red Bull de auto met name ontwikkelt naar wat Max prettig vindt (bakken overstuur). Hij is de man die inmiddels heeft aangetoond dat als het team hem een auto geeft die snel genoeg gaat, hij de zeges binnensleept. Dus is het alleen maar logisch dat het team luistert naar wat Max zegt. Echter, volgens de onnavolgbare Helmut Marko, valt dit in geval van de RB19 erg mee:

Nee, aan het begin van 2022 had de auto wel last van onderstuur. Dit vanwege het overgewicht waarmee we kampten. Op de lange termijn kan je niet succesvol zijn met een te zware auto. Naarmate deze lichter werd, ging de auto terug naar een neutrale balans. Of zelfs wat overstuur. Helmut Marko, houdt meer van een goed diëet dan een forse crash

Dus, ja de auto is ‘meer naar Max toegegroeid’. Maar dit was niet zozeer een bewuste keuze van het team, als wel een bijwerking van het feit dat de auto lichter gemaakt moest worden. Wat in alle gevallen logisch was geweest. Geloof jij de lezing van Marko? Of denk je dat Red Bull al dan niet bewust Verstappen een beetje voortrekt? Laat het weten, in de comments!