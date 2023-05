Auto van Max Verstappen in Miami is gemaakt door een fan

Een andere livery voor de Red Bull van Max Verstappen en Sergio Perez in Miami.

Het hele seizoen met dezelfde livery rijden is iets dat je steeds minder vaak ziet bij de topteams. Steeds vaker komt het voor dat de auto’s met een speciaal thema rijden. Ook voor de Grand Prix van Miami is dit het geval. Red Bull Racing rijdt met een andere livery dit weekend op de auto’s van Verstappen en Perez.

De livery is niet verschrikkelijk veel anders in vergelijking met het origineel. Er zijn wat tintjes toegevoegd die moeten denken aan het fleurige Miami. Een leuk feitje is dan weer dat de livery is getekend door een fan. Red Bull Racing organiseerde een competitie waarbij mensen een zelfverzonnen livery konden inzetten. Dit is de winnaar geworden voor Miami.

Voor de overige twee races in de VS, de Grand Prix van Austin en de GP van Las Vegas, worden nog twee unieke liveries uitgekozen.

Het rijden met een andere livery is vooral iets van de laatste tijd. In 19 seizoenen heeft Red Bull slechts zes keer met een one off livery gereden. Winnaar Martina kan haar gewonnen livery in Miami live zien dit weekend, Red Bull Racing heeft haar namelijk ingevlogen. Toch aardig.

Mocht je een gamer zijn en de livery wel mooi vinden dan is er goed nieuws. De livery komt als skin verkrijgbaar op de RB19 in de game F1 ’23