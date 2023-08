Tesla Model S crasht in bakkerij, scoort een paar donuts

Er is weer een Tesla gecrasht. Deze boorde de auto zich door de vitrage van een winkelcentrum, op de plek waar een bakkerij zetelt.

Onlangs kregen we op de redactie weer een -altijd welkome- tip binnen over een tankstation dat de moeder geëxplodeerd was. Bijkomend bericht luidde ‘jullie hebben het altijd over die Tesla’s die affikken, hier zie je wat conventionele auto’s doen’. Op zich natuurlijk een fair point. Waarom is iedereen zo gefocussed op elektrische auto’s en Tesla in het bijzonder?

Maar de verklaring is vermoedelijk simpel. Tesla is, in termen van de uiterst conservatieve en geconsolideerde automotive sector, nog altijd de new boy in het veld. Nog geen historische design cues, nog geen overgebruikte stereotypes, nog geen vaststaand einde. Het is de menselijke natuur om nieuwsgierig te zijn naar nieuwigheid. Zoals de baby van je collega. Of de nieuwe smaak Lays Superchips. Of de nieuwste politieke partij met een ambitieuze, frisse nieuwe Limburger aan het roer.

Bovenstaande geldt nog meer als er vroeg succes is. Zelfs cynische weghoners kunnen daar immers niet omheen. Op de meest verzuurde exemplaren na, zullen ze toch benieuwd raken wat anderen zien dat zij niet zien. En dus is Tesla groot. Qua marktwaarde veruit de grootste ter wereld zelfs. En is het nieuws als er weer zo’n technologisch hoogstandje vrij publiekelijk kablabber gaat. Bijvoorbeeld door een winkel te torpederen.

Dat gebeurde dit keer in Hong Kong. De 59-jarige bestuurder van de Tesla claimt dat de auto zelf accelereerde, ondanks zijn input. De auto was gehuurd. Hoe dan ook knalde hij met forse snelheid de vitrage in. Een flinke ravage is het logische gevolg. De bestuurder en een medewerker van de getroffen bakkerij raakten licht gewond.

Opvallend is dat het in Hong Kong deze maand al de tweede Tesla is die een dergelijke klapper maakt. Eerder beukte een 23-jarige Tesla-bestuurder onbedoeld op een fruitmarkt in. Daarbij raakte alleen de bestuurder gewond. Onbekend is of de bestuurder een banaan wilde kopen. Naar verluidt riep deze wel naar een van de fruitverkopers het volgende: 醜瓜頭,給我一根香蕉!