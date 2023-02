De Vries naast Verstappen bij Red Bull? Zou zomaar kunnen!

De Vries zou zomaar eens naast Verstappen kunnen gaan rijden bij Red Bull in 2024.

Zeggen wij niet, maar iemand die er echt verstand van heeft. Namelijk Andrew Shovlin, trackside engineering director bij het Mercedes Formule 1-team. Hij is van mening dat het helemaal niet gek zou zijn als Nyck de Vries volgend jaar naast Max Verstappen bij het team van Red Bull rijdt.

De Vries en Verstappen bij Red Bull

Hét droomkoppel voor de Nederlandse Formule 1-fan natuurlijk. Twee Nederlanders die in hetzelfde topteam rijden, doen zeggen wij! Shovlin zegt dat Mercedes spijt kan krijgen van de beslissing om de Nederlander te laten gaan. Dit kunnen we gaan lezen in het boek ‘Max & Nyck’, geschreven door F1-journalisten Ivo Pakvis en Stijn Keuris. In het boek wordt onder andere beschreven hoe Max Verstappen de sport domineert en hoe Nyck de Vries gekomen is op de plek waar hij nu is. Het boek is nog niet uit, maar er zijn al wel passages met leuke feitjes bekend geworden.

Wij vinden vooral de quote opmerkelijk van de eerder genoemde Shovlin. Hij zou er niet raar van kijken als De Vries na zijn eerste F1-seizoen zijn weg zal vinden naar Red Bull Racing. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat Nyck het talent heeft om races te winnen. Als hij bij een goed team zit en de juiste auto heeft. Kleine kanttekening, maar goed.

Het F1-team van Mercedes had met de coureur de deal als zij hem niet bij een Mercedes-team konden onderbrengen, dat hij dan weg zou mogen gaan. Eerlijk? Jazeker. Maar dat zou in de toekomst nog well eens negatief kunnen uitvallen.

Mercedes

Het zou de trackside engineering director niet verbazen als Nyck in 2024 een concurrent van hun wordt bij Red Bull. Hij was dan ook verbaasd dat alleen Red Bull (toen) direct de potentie zag van de coureur na de invalbeurt in Monza.

Slimme move dus! Want de verwachtingen zijn hoog en Shovlin denkt dat de Nederlander het bij AlphaTauri goed gaat doen. Hij zegt: “Wat hij in Monza liet zien is wat hij kan zonder ervaring. Niemand wordt een slechtere coureur mét ervaring. Hij kan dus alleen maar beter worden.”

En beter worden en blijven, kan een plekje bij Red Bull opleveren. Bijkomend voordeel, Max en Nyck kunnen het goed met elkaar vinden. Zolang Max maar wint.