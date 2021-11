Red Bull gooit na mislukte kwalificatie Tsunoda onder de bus

Na de enigszins mislukte kwalificatie van gisteren, gooit men bij Red Bull jong talent Yuki Tsunoda onder de bus.

Het zat even niet mee in de kwalificatie bij Red Bull Racing voor de Grand Prix van Mexico. In Amerika dachten we met zijn allen dat Mercedes de pole ging pakken en was het uiteindelijk Red Bull die dat deed. Gisteren was de situatie precies andersom. Red Bull leek het te kloppen team, maar toen het moest gebeuren bleek Mercedes sneller op de softs. Bottas staat op pole, Hamilton maakt het een front row lockout voor Das Haus.

Zure druiven

De druiven waren achteraf dan ook zuur bij team rode stier. Verstappen zelf was tijdens de kwalificatie al over de zeik toen hij het mis zag gaan vlak voor zijn neus in zijn laatste snelle rondje. Hij riep ‘wat een domme idioot’ over de radio, waarschijnlijk in eerste instantie doelend op teammaat Perez die immers vlak voor Max reed.

Uiteindelijk bleek Perez op zijn beurt echter afgeleid te zijn door uitgerekend Yuki the Rookie, die uitkomt voor Red Bulls zusterteam Alpha Tauri. Yuki Tsunoda beleeft een lastig debuutseizoen, waarin hij zwaar overklast wordt door Pierre Gasly. Gisteren haalde TSU desalniettemin voor de derde keer op rij Q3, al had hij daarvoor eveneens voor de derde keer op rij de zachtste compound banden voor nodig.

Red Bull gooit Tsunoda onder de bus

Bij Red Bull Racing hadden ze achteraf waarschijnlijk liever gezien dat dit niet gebeurd was. Dat kunnen we in ieder geval afleiden uit de traditioneel keiharde teksten over de jonge spruit van kopstukken Horner en Marko na de sessie. Horner zei dat beide coureurs ‘getsunodaad’ waren. En ook Helmut Marko was niet te spreken over de actie van de kleine Japanner:

Dit was zeer goed gebluft van Mercedes. Wij slaagden er niet in om de banden goed in de window te krijgen. En toen was er dat incident met Tsunoda, die onze beide auto’s uitschakelde. Helmut Marko, heeft al contact opgenomen of wij volgend jaar toevallig een zitje voor Tsunoda hebben in het Autoblog Racing Team

Nóg zuurder moet het voor Red Bull zijn om te weten dat Tsunoda door een motorwissel sowieso achteraan moet starten. YT22 was alleen maar op de baan om teammaat Gasly een tow te geven. Niet echt de prioriteit van Red Bulls F1 ambities voor dit weekend. Desalniettemin is het aanwijzen van Yuki als de boosdoener ook een beetje sneu en wellicht zelfs onterecht. TSU zelf was het er dan ook niet mee eens en komt op de Twitters voor zichzelf op door te zeggen dat ‘er niet veel meer was wat hij had kunnen doen‘.

Nothing I can do more than that… — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) November 6, 2021

Teambaas Tost toont ruggengraat

Het is dan wel zo prettig als iemand het voor je opneemt en die persoon is gevonden in de vorm van toffe peer French Toast Franz Tost. De man die ooit nog zijn coureur Scott Speed een hoek voor zijn kanis gaf, gaat nu pal staan voor zijn protegé Yuki. Daarmee toont Franz dus echte ruggengraat en gaat hij recht tegen de hoge piefen van Red Bull Racing in. Volgens Franz deed Yuki namelijk gewoon wat hij moest doen. Dat de Red Bulls daarna de fout in gingen, is hun probleem:

We lieten hem weten dat Perez eraan kwam en dus ging hij aan de kant, om ze niet in de weg te rijden of te storen. Eerlijk gezegd begrijp ik absoluut niet waarom Perez daar ook van de baan raakte. Yuki ging aan de kant, net als alle coureurs dat doen om plaats te maken voor auto’s die een snelle ronde rijden. Zo simpel is het, dus ik begrijp dit allemaal niet. Franz Tost, laat zijn pupil niet piepelen voor hooggeplaatste pipo’s

Waarvan akte. Heeft Franz eigenlijk niet gewoon gelijk? Of had Tsunoda lekker in de pitbox moeten blijven staan? Laat het weten, in de comments!