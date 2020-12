Yuki Tsunoda naar AlphaTauri, Kvyat krijgt wéér demotie! - Autoblog.nl

De Japanner Yuki Tsunoda is bevestigd voor het team van AlphaTauri.

Langzaam maar zeker begint de Formule 1-stoelendans ten einde te komen. Het begon nog voordat het seizoen begon. Uiteraard. En het is pas klaar na het seizoen. Silly Season is iets dat bijna constant doorgaat.

Er waren op dit moment nog drie stoeltjes niet bevestigd. Het zijn meteen heel erg gewilde posities. De eerste is bij Mercedes, waar de positie naast Bottas nog niet bevestigd is. Mercedes heeft Hamilton overigens wel gewoon aangemeld voor volgend jaar bij de FIA.

Dus waarschijnlijk is het alleen nog even onderhandelen over hoeveel miljoenen ze naar Hamilton moeten gaan smijten. Het tweede stoeltje is naast Max Verstappen, waar Pérez en Hülkenberg op azen. Dan was er nóg een positie beschikbaar: naast Pierre Gasly bij AlphaTauri.

Yuki Tsunoda

Die is bij deze nu bevestigd door het Italiaanse raceteam. Yuki Tsunoda gaat daar volgend jaar rijden. De Japanner reed het afgelopen jaar voor het eerst in de Formule 2. Daarin liet hij mooie dingen zijn, waaronder drie overwinningen voor het Carlin-team. Daarnaast pakte hij nog eens 4 podium posities.

JAPAN BACK ON THE GRID! 🇯🇵 @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! 👊 pic.twitter.com/RKzntSQWyZ — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020

Japanse coureurs hebben een bijzonder imago in de Formule 1. Vele talenten zijn doorgestoten naar de topklasse van de F1. Echter, in veel gevallen was het lastig om door te breken. Yuki Tsunoda is de twintigste Japanner in de koningsklasse. De laatste was Kamui Kobayashi.

Welcoming @yukitsunoda07 to the team! 🤜 🤛 The Japanese Red Bull & Honda junior driver finished 3rd in this year's Formula 2 Championship 💪



📲 https://t.co/eM5ueQ3yoB pic.twitter.com/pCjt8mZURg — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020

Wéér demotie Daniil Kvyat

Nu Yuki Tsunoda bevestigd is voor 2021, kunnen we afscheid nemen van Daniil Kvyat. De Russische coureur deed het in zijn eerste seizoen bij Toro Rosso (zoals het team uit Faenza eerst heette) niet verkeerd en stoomde vrij snel door naar Red Bull, waar hij naast Daniel Ricciardo mocht rijden.

Na een paar onstuimige acties in 2016 werd in in mei gewisseld voor ene M. Verstappen. Sindsdien werd Kvyat als een vieze, oude, vochtige, ranzige en beschimmelde vaatdoek gebruikt. Dit had als voordeel dat bij elke demotie van Kvyat, Verstappen een race won. De GP winnaar van Australië staat dus bij deze al vast.

Met dank aan Aernoud voor de tip!