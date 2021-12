Blijft Max Verstappen de rest van zijn carrière bij Red Bull?

Max Verstappen riep al zoiets over de boordradio, maar er gaat nu serieus gekeken worden naar een contractverlenging.

Max Verstappen en Red Bull zijn erg gelukkig met elkaar, dat mag duidelijk zijn. De afgelopen jaren was Max met zijn Red Bull kansloos tegen Mercedes, maar hij bleef vertrouwen houden. Dat bleek dit seizoen terecht te zijn: eindelijk kwam er een einde aan de hegemonie van Das Haus.

In een zeldzame vlaag van enthousiasme riep Max Verstappen afgelopen weekend al dat hij nog wel tien, vijftien jaar voor Red Bull wil rijden. Tegen die tijd is hij tegen de veertig, dus het komt er eigenlijk op neer dat hij nooit meer weg wil bij Red Bull.

Dat riep hij natuurlijk in de euforie van het moment, maar toch wordt er al gekeken naar een contractverlenging. De liefde is namelijk geheel wederzijds, want hoeveel andere coureurs hadden Red Bull deze titel kunnen bezorgen?

Het huidige contract van Max Verstappen loopt nog tot en met 2023. Dat zijn dus nog twee seizoenen. Er wordt echter al vooruit gekeken. In een interview met Formel1.de laat Helmut Marko weten dat Red Bull waarschijnlijk binnenkort met Raymond Vermeulen (de manager van Max) om de tafel gaat zitten. Dan zal er een contractverlenging worden besproken en misschien zelfs al afgerond worden.

Als Max tot en met 2023 bij Red Bull blijft zou hij al acht seizoenen voor het team hebben gereden. En dan rekenen we Toro Rosso niet mee. Dat is trouwens geen unicum, want er blijven wel vaker coureurs heel lang bij één team plakken. Michael Schumacher reed maar liefst elf jaar voor Ferrari en Hamilton rijdt ook alweer negen jaar voor Mercedes. Wordt Max Verstappen en Red Bull de volgende gouden combinatie?