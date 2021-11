Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Mexico 2021

Formaliteit dit natuurlijk. Max Verstappen tikt gewoon even de pole binnen voor de Grand Prix van Mexico, toch?

Het Formule 1 seizoen van 2021 schommelt meer op een neer dan een zwangere vrouw op zoek naar augurken. Voorafgaand aan de vorige race in Amerika, gold Lewis Hamilton als absolute favoriet voor de zege en misschien ook wel het wereldkampioenschap. Mercedes was in Turkije namelijk echt een klasse beter geweest dan Red Bull.

Uiteindelijk was het echter onze held Max Verstappen die de grand prix op het Circuit of the Americas op zijn naam schreef. Op de meet zat Lewis Hamilton direct in zijn staart, maar voor winnen met een millimeter verschil krijg je net zoveel punten als voor winnen met een ronde voorsprong. Zodoende staat Max Emilian nu twaalf puntjes voor in het WK. Daar de komende races in Mexico en in Brazilië als happy hunting ground gelden voor Max, ziet het er voorzichtig goed uit voor MV33.

In de trainingen lijkt Red Bull, zoals verwacht, het team dat de grootste hoogtes bereikt in Mexico Stad. VER was het snelste in de eerste twee trainingen, terwijl PER de snelste tijd noteerde in de derde training. Eigenlijk is het verhaal vooraf aan de race niet eens zo zeer óf Red Bull wint, maar wie van de twee Red Bull coureurs wint. Als 2021 ons echter iets geleerd heeft, is dat er altijd wel weer een verrassing op de loer ligt. Is de Red Bull hosanna echt, of veel te voorbarig? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico!

Q1

Terwijl de monteurs van Verstappen en Hamilton nog druk bezig zijn met de laatste finetuning, is Latifi de eerste man die de baan opzoekt. LAT moet sowieso de kar een beetje trekken voor Williams dit weekend, want Russell krijgt weer te maken met technische problemen. GR63 had gisteren al problemen met de versnellingsbak, vlak voor de kwalificatie blijkt dat zijn motor ook gaar is. Dat wordt dus achteraan starten morgen voor de Brit.

De Alfa’s, Ferrari’s, Astons en Mazepin zijn inmiddels ook de baan opgegaan. Alleen stiekem wachten we eigenlijk al een beetje op het moment dat Red Bull en Mercedes gaan knallen. Maar dan is het Stroll die voor een knal zorgt. De Canadees gaat iets te wijd door de laatste bocht, komt op het vuil en klapt de boarding in voor start-finish. Voor de zoveelste keer dit jaar hebben we dus een rode vlag situatie.

Een paar minuten na het halve uur gaan we weer los. Iedereen en hun oma’s gaat nu en masse de baan op. Carlos Sainz heeft er echter nog niet direct de sokken in zitten. De Ferrari heeft kuren en wil het vermogen niet afgeven. Pas als de juiste knopjes zijn ingedrukt gaat het nukkige peerd er alsnog als een speer vandoor.

Mercedes slaat eerder toe dan Red Bull. Hamilton gaat naar P1. Bottas komt er direct met zes honderdsten onderdoor. Perez zit achter de Mercs op de baan en pakt tot vreugde van het publiek de eerste plek van Bottas af. Maar dan komt Max. De Nederlander heeft twee paarse sectoren neergezet in S1 en S2. Op de meet is het verschil met Checo ruim zes tienden. De Mercs staan daar dus nog achter. Is Max dan officieel kampioen?

Mwah, Bottas is nog even doorgereden voor een tweede ronde en is daarin sneller onderweg dan in zijn eerste rondje. Achter hem op de baan zit Hamilton, die exact hetzelfde heeft gedaan. Bottas komt op deze manier tot op een kleine twee tienden van Max. Hamilton daarentegen geeft nog steeds vier tienden toe. Max vindt het wel best en duikt de pits in. Perez doet voor het gevoel nog wel een rondje en komt daarin tot op twee tienden van zijn kopman. Hoewel Max iets extra’s lijkt te hebben, is de spanning dus nog niet helemaal weg.

Achteraan het veld is er vooral spanning voor Vettel, want die staat op de drempel van uitschakeling in Q1. De baan lijkt echter sneller te worden. Opeens gaat Leclerc namelijk naar P1 en daarna rijdt Bottas nóg iets sneller. Red Bulls strategieman Sebastian doet zichzelf echter een dienst door zichzelf aanzienlijk te verbeteren naar P8. Ondanks de gridstraffen boven zijn hoofd sleept ook Russell zijn Williams weer eens richting Q2 en voor het eerst in tijden geldt dat zelfde voor beide Alfa’s.

Goed nieuws voor hen, slecht nieuws voor tweevoudig kampioen Alonso. Terwijl Ocon, die morgen net als Russell achteraan start vanwege de nodige nieuwe onderdelen in de staart van zijn Alpine, nét doorgaat met P15, heeft de wenkbrauw de snelheid niet. Dat had Alpine vandaag waarschijnlijk liever andersom gezien. In de knock out zone wordt ‘Nando vergezeld door Latifi, de twee Hazen in gebruikelijke volgorde en de gecrashte Stroll.

De afvallers: Alonso – Latifi – Schumacher – Mazepin – Stroll

Q2

In Q2 trapt Red Bull de tweestrijd met Mercedes af. Perez gaat voor een matige 1:17.0. Verstappen is bijna zes tienden sneller, maar die heeft hij ook allemaal nodig. Hamilton is namelijk maar zestien duizendsten van een seconde langzamer. Ook Bottas en Leclerc nestelen zich tussen Max en de Mexicaan.

Verrassend genoeg geldt hetzelfde ook voor Tsunoda, die op de softs tot op twee tienden komt van Verstappen. Wel een interessante, want in hoeverre betekent dit dat de mindere goden op softs de toppers op de mediums kunnen bedreigen? En gaan ze dat dan ook doen?

Het antwoord is neen, vrijwel iedereen probeert het op geel. Ja goed, Verstappen gaat op rood naar buiten, maar die doet dat natuurlijk alleen om vast even het gevoel te krijgen voor de volgende sessie. Grote verrassingen komen er dan ook niet meer, hoewel we met onze oranje brillen op natuurlijk niet graag zien dat HAM P1 afpakt van Max, zij het met slechts negen duizendsten van een seconde.

Giovinazzi schiet nog even zonder erg de baan af. Aan het eind van de rit mogen de twee Red Bulls, Mercs, McLarens, Ferrari’s en Alpha Tauri’s door naar Q3. Norris staat op P10 nog nét binnen een seconde van Hamilton met 999 duizendsten achterstand. De rest is te langzaam en mag onder aanvoering van Vettel teruglopen naar de motorhomes, om de douches op te zoeken.

De afvallers: Vettel – Raikkonen – Russell – Giovinazzi – Ocon

Q3

Perez rijdt voor Max op de baan, maar dankzij de regie rijden we onboard mee met Max Verstappen voor zijn eerste snelste ronde. Opkomen rechte stuk moet onze Max al even wat overstuur corrigeren. Daarna ramt hij in zijn getimede ronde wel héél maximaal over de eerste knik heen en ook daarna volgt nog een momentje van overstuur. Geen topronde dus voor MV33.

Sergio legt de lat op een 1:16.3. Max is maar een dikke tiende sneller en rijdt een 1:16.2. Dan zien we de bui onderin beeld al hangen. Bottas is megasnel onderweg. Paars in sector 1, paars in sector 2 en op de meet blijven exact drieëneenhalve tiende over. Hamilton is iets minder snel dan zijn wingman maar nestelt zich wel voor de Red Bulls op de tweede plek.

Team rode stier moet dus aan de bak. Maar dat gaat helemaal mis. Perez verremt zich en veroorzaakt een gele vlag. Verstappen is daarmee ook meteen zijn rondje kwijt. Het is nog even de vraag of Hamilton nog wat kan. Maar het antwoord daarop in neen. BOT heeft weer eens zo’n dag dat alles goed gaat in de kwalificatie en pakt pole, wellicht met een beetje hulp van zijn verse motoren. Hamilton is tweede. Voor Verstappen rest niet meer dan P3. Terwijl het publiek de naam van Perez scandeert, scheldt onze Max zijn wingman uit voor een domme idioot. Trouble in paradise?

De oude Max zou Checo even keihard neergesabeld hebben ten overstaan van tienduizenden fans die de naam van de Mexicaan schreeuwen. Maar MV33 wil geen piñata worden en houdt het een beetje vaag en indirect. De teleurstelling is echter duidelijk te proeven, maar onze held gelooft nog in een mooi resultaat morgen.

Gasly maakt het drie Honda’s in de top-vijf voor Honda, terwijl Ferrari de strijd met McLaren voor vandaag weer nipt wint. Sainz staat op P6 voor Ricciardo op P7. Dan volgt Leclerc op P8, met Norris op P10. Tussen LEC en NOR staat dan nog TSU, die meelift op een goede vorm van Alpha Tauri, maar nog steeds wel flink langzamer is dan Gasly. Norris moet zich wellicht ook een beetje zorgen gaan maken. De man die de honingdas het hele jaar de kaas van het brood heeft gegeten, wordt nu namelijk voor de tweede keer op rij verslagen door de Ozzie. Keert DR3 het langzaam het tij?

Dat gaan we morgen zien, te beginnen met die dragrace naar de eerste knik. Zin an. Is het al zondagavond?

F1 kwalificatie Mexico 2021: De volledige uitslag