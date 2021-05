Red Bull niet bang voor trage auto dankzij andere spoiler - Autoblog.nl

Bij Red Bull zijn ze niet bang voor een te trage auto door de reglementswijzigingen.

Op dit moment zijn er twee Formule 1-auto’s veel beter dan de rest. De Red Bull RB16B en Mercedes W12 zijn bizar veel sneller dan alle andere auto’s op de grid. Het is wel afhankelijk van de coureur, trouwens.

Met M. Verstappen of L. Hamilton achter het stuur van respectievelijk de Red Bull en Mercedes zijn die twee auto’s aanzienlijk sneller dan de rest. Sommige wijze mensen bezigen de term: een auto is zo goed als de tweede rijder. Dan kunnen we tot de conclusie komen dat de Mercedes dit jaar (veel) beter is dan de Red Bull. Alweer. Bottas presteert immers veel beter dan Pérez.

Helmut Marko

Dat verschil lijkt groter te gaan worden. Want zoals collega @nicolasr al kon mededelen, moet Red Bull zijn vleugel aanpassen vanaf de GP in Frankrijk. De huidige vleugel kan onder zeer hoge snelheden iets ‘flexen’, waardoor deze net even wat lager is en je dus iets meer topsnelheid hebt op het rechte stuk. Het is een grijs gebied, maar vanaf de GP van Frankrijs dus niet meer. Gaat Red Bull nu ineens een stuk langzamer dan voorheen? Volgens Helmut Marko niet.

De oud-24 Uur van Le Mans-winnaar laat het volgende namelijk weten aan Motorsport Total:

De vleugel kwam altijd door de tests van de FIA. Dat is van cruciaal belang. Er komen nu nieuwe criteria waaraan de vleugel moet voldoen. Het is altijd zo dat met reglementswijzigingen het grijze gebeid wordt opgezocht. Maar het is niet alleen Red Bull die wordt aangepakt, er zijn andere teams die hier ook mee te maken hebben. Helmut Marko

Daarnaast is Marko het niet met Lewis Hamilton eens. De Britse record-coureur suggereerde dat de Red Bull zo 0,3 seconde per ronde sneller zou zijn. Ook beweerde Hamilton dat hij kon zien dat de vleugel bewoog. Dat is bijzonder indrukwekkend om vast te kunnen stellen.

De reden voor de kleinere vleugel is omdat we te langzaam zijn op de rechte stukken met de reguliere vleugel. Toen Hamilton achter ons reed, zag hij dat we relatief snel zijn op het rechte stuk. Die winst schreef hij toe op het flexen van de wing. Helmut Marko

Red Bull niet bang

Het is duidelijk dat Red Bull (en met name Verstappen) meer performance uit hun auto (moeten) wringen. Daarmee zijn ze nu iets langzamer dan Mercedes. Mercedes ligt hiermaa op koers voor (nog) een rijderskampioenschap en constructeurstitel. Gaan ze de titel nu nog sneller binnenhalen dan normaal? Volgens Mark valt het nog wel mee hoe groot het verschil in performance gaat worden