BMW 2-Serie occasions verkopen als een speer - Autoblog.nl

BMW 2-Series occasions vliegen als zoete broodjes het dealerterrein af.

Occasions zijn de nieuwe nieuwe auto’s. In Nederland is dat al jarenlang het geval. Je zou immers wel gek zijn om een nieuwe auto met fatsoenlijke motor te kopen. Van de CO2-taks die je dan betaalt, kan je ook een appartement kopen. Of nou ja, dat is een slecht voorbeeld misschien. Enfin, los van falend beleid zijn er momenteel ook andere redenen waarom occasions populair zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld chipproblemen en Corona-complicaties. Zodoende zie je dit fenomeen ook terug in andere landen.

Een van die landen is gidsland Amerika. Memorial Day komt met rasse schreden dichterbij en dat betekent twee dingen. Ten eerste komt er weer een Indy 500 aan. Ten tweede is het voor Amerikanen tijd om een verse auto te kopen. iSeecars zocht daarom eens even uit wat momenteel de populaire modellen zijn in de States. Niet door een poll op de webz, maar door keiharde data uit te pluizen betreffende de duur dat auto’s op het terrein bij de dealer staan.

Bij de nieuwe auto’s -ja die staan in ‘Murica doorgaans ook op het dealerterrein- zijn het de Chevrolet Corvette, Jeep Wrangler 4xe, Kia Telluride, Hyundai Santa Fe Hybrid en Lexus IS 350 die hard gaan. De Corvette is binnen 9,2 dagen weg voor een gemiddelde prijs van $87,390. De Koreaanse SUV’s zijn ook immens populair in het land van Joe Biden, zowel nieuw als tweedehands.

Dat laatste zien we ook terug bij de okkazies. Doch de absolute winnaar van de populariteitswedstrijd is in dat geval de BMW 2-Serie. De Zweier neemt slechts 21,9 dagen plek in bij de dealers voordat er een nieuw baasje voor komt. Op dat moment gaan ze weg voor $32.835. De top-5 wordt verder gevuld door de Mazda MX-5, Chevrolet Corvette, Hyundai Palisade en Kia Telluride. Bij de laatste valt op dat ze als nieuwe auto voor gemiddeld $44,723 verkocht worden en tweedehands voor $41,044. Het idee ‘de kop eraf’ telt dus niet voor de dikke SUV. Het tekent de populariteit van de auto in het bijzonder en van occasions in het algemeen. Zelfs de Alfa Romeo Giulia wordt jaloers op een dergelijk lage afschrijving.

Maar goed, heb je dus per ongeluk toch een BMW 2-Serie Gran Coupe gekocht, weet je nu wat je te doen staat. Bied ‘m aan in ‘Murica en misschien kom je er toch nog vanaf!