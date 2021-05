Red Bull moet 'flexibele achtervleugel' aanpassen - Autoblog.nl

Want niemand mag met een flexibele achtervleugel rijden. Zelfs Red Bull niet.

Weten we nog? De Red Bull die het tijdens de wintertest in Bahrein zo goed deed? Eindelijk zou Max Verstappen een aanval kunnen doen op de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Afijn, na vier races heeft Lewis er nog steeds 3 gewonnen, maar dat de Red Bull snel is, dat behoeft geen verdere uitleg

Flexibele achtervleugel

Na de Grand Prix van Spanje van afgelopen zondag, kwam Hamilton met een opmerking over de achtervleugel van Verstappen. Die zou teveel bewegen en dus flexibel zijn. Dat had hij met zijn eigen ogen gezien toen hij er ronde na ronde dicht achter reed. Kort na het weekend kwam de FIA met het bericht aan de teams dat de tests om te controleren of vleugels teveel bewegen, werden aangescherpt.

Drie tienden

Al sinds een flink aantal jaren heeft de FIA in de regelementen staan dat er geen flexibele delen meer op de auto’s mogen zitten. En als je dat wel doet, speel je vals. Het zou de auto’s namelijk flink veel voordeel opleveren, in het geval van een flexibele achtervleugel op de Red Bull word gesproken over maar liefst 0,3 seconden per rondje. Voor een normaal mens is dat niks, maar in de wereld die Formule 1 heet is het welhaast een eeuwigheid.

De teams krijgen een maand van de FIA

In die tijd moeten de constructeurs ervoor zorgen dat er geen flexibele delen meer op de auto zitten. De tests worden dan flink aangescherpt. In het geval van Red Bull zou het enkel gaan om de achtervleugel die dus zou moeten worden aangepast, of Lewis moet de voorvleugel óók hebben zien bewegen in die paar ronden dat hij voor Max reed.

Om precies te zijn moet de eventueel aanwezige flexibiliteit op 15 juni verdwenen zijn. Of er ook andere teams zijn die zich zorgen moeten gaan maken, is niet bekend.

Helmut Marko vindt het allemaal wel best

De adviseur van Red Bull zegt dat er helemaal niks flexibel is aan hun achtervleugel. Er is volgens hem überhaupt helemaal niks mis met hun auto. Hij hamert erop dat de Oostenrijkse renstal alle tests van de FIA glansrijk heeft doorstaan. Het geeft volgens hem aan dat Mercedes bang is voor de snelheid van de Bulls en een kat in het nauw maakt volgens Marko rare sprongen.

Maar mocht blijken dat Red Bull wél vals speelt, dan gaan we dat pas merken na de race in Baku. Pas daarna gaat de FIA handhaven.