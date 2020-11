Reiskostenvergoeding: dit gaat er in 2021 veranderen - Autoblog.nl

Het gehele corona-gebeuren laat zijn sporen na. De reiskostenvergoeding staat voor veel mensen op de tocht.

Sinds het coronavirus woekert in ons land, is er een hoop gebeurd. Zo werd de GP van Nederland uitgesteld. Iedereen moest thuisblijven en afstand houden. Dit zodat de minister innig met zijn schoonmoeder kon knuffelen.

Maar zonder gekheid, er zijn ook veel financiële gevolgen. De economie gaat een enorme optater krijgen. De kans is aanwezig dat complete branches enorm in zullen krimpen. Als het al niet erger wordt. Denk bijvoorbeeld aan de horeca- en evenementenbranche. Dat was al vechten voor de ondernemers en werknemers, maar nu zijn de vooruitzichten nog donkerder dan ooit.

Streep door reiskostenvergoeding

Maar het ziet er naar uit dat er nog meer slecht nieuws aan komt. Veel bedrijven zullen namelijk de de reiskostenvergoeding gaan schrappen. Dat meldt BNR, die het bevestigd hebben gekregen van diverse werkgeversorganisaties. Tot nu wordt de reiskostenvergoeding geheel belastingvrij uitgekeerd.

Heffingen straks voor bedrijven

Dat gaat veranderen vanaf 1 januari 2021. Vanaf dat moment moeten de bedrijven zelf de heffingen gaan betalen aan de fiscus. Dat is een onaantrekkelijke situatie. Dat zorgt ervoor dat de bedrijven dan ook stoppen met het uitkeren van de reiskostenvergoeding.

Voordat we amok, muiterij en roverheid gaan roepen, dit was al langer bekend. De bedrijven gaan nu alleen nog maar de daadwerkelijke gemaakte reiskosten vergoeden. Dus als je krijgt echt nog die 19 cent per kilometer waarmee je je Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon kunt onderhouden.

Thuiswerk kosten voor werknemer

Aan de andere kant: de reiskosten dalen weliswaar, maar omdat er meer thuisgewerkt moet worden, zijn de kosten wél hoger voor de werknemer. Denk aan stookkosten, elektriciteit en dergelijke. De reiskostenvergoeding compenseerde deze gemaakte kosten min of meer. In principe was er dus een goede regeling. Voor de fiscus levert het ook niets extra op, want de werkgevers zullen stoppen met de uitkering van de gemaakte kosten.

