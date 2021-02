OV-mijders en pakketbezorgers redden de leasesector - Autoblog.nl

Dankzij OV-mijders en pakketbezorgers kon de leasesector zelfs in 2020 groeien.

Meer thuiswerken, minder op vakantie gaan en een flinke economische krimp. Drie factoren die ervoor zorgden dat Nederlanders in 2020 een stuk minder reden dan in de jaren daarvoor. Je zou dan ook verwachten dat de leasesector in 2020 een flinke klap kreeg te verduren. Het tegendeel blijkt echter waar, meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. In 2020 groeide het autoleasepark namelijk met 1,5 procent tot 1,145 miljoen voertuigen.

Toch is dit wel een beetje slecht nieuws. In voorgaande jaren steeg het aantal leaseauto’s in Nederland namelijk meer. Daarnaast komt die stijging van de leasesector puur en alleen door pakketbezorgers en OV-mijders. Het aantal zakelijke leasepersonenauto’s daalde zelfs met 2,1 procent tot bijna 725.000 auto’s. Het is voor het eerst in jaren dat er minder zakelijke leasepersonenauto’s in Nederland rondrijden.

Toch lijkt een daling van ruim 2 procent wel mee te vallen, als je kijkt naar de economie. Bij de BNR Nationale Autoshow legt VNA-voorzitter Renate Hemerik uit waarom die daling relatief meevalt. Het heeft volgens Hemerik deels te maken met de sectoren die het zwaarst getroffen zijn. Het gaat dan om de toerisme, horeca en evenementenbranche. In die sectoren wordt over het algemeen minder geleased dan in andere sectoren, zegt Hemerik. Ook zijn er veel bedrijven die nu nog gebruik maken van steunmaatregelen om overeind te blijven, waardoor het aantal faillissementen vooralsnog meevalt.

Het is alleen de vraag wat er gebeurt als die steunmaatregelen stoppen en we uit de crisis zijn. Krijgen we dan een golf aan faillissementen met minder leaseauto’s tot gevolg? Blijven mensen nog thuiswerken, of willen ze juist meer leaseauto’s? Pakken mensen weer het OV of niet? Vragen genoeg dus, waardoor de onzekerheid binnen de leasesector groot is.

OV-mijders en pakketbezorgers

Het aantal privateleaseauto’s groeide in 2020 met 14 procent naar 214.300 auto’s. Dit komt voor een deel door de subsidiemaatregel om elektrische privateleaseauto’s te stimuleren. Ook het feit dat mensen minder met het OV reizen en daarom een privateleaseauto nemen, speelt hier volgens Hemerik een grote rol. Subsidiemaatregelen speelde ook bij bestelbussen een grote rol, de markt voor leasebestelwagens groeide met bijna 3 procent naar 206.000 bestelwagens.

Foto: Polestar 2 x 14 van @Thomcarspotter, via Autojunk.nl.