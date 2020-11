BREEK: datum GP van Nederland 2021 is officieel - Autoblog.nl

Eindelijk, de datum voor de GP van Nederland 2021 is dan eindelijk definitief. Dat geldt ook voor de gehele kalender.

Zo’n lange aanloop en dan geen hoogtepunt. Het leek een beetje op het schuifelen in de brugklas. Maanden was je bezig met een potentiële gegadigde uit te zoeken. Eentje die nog wel ‘bereikbaar’ was, maar waar je niet meteen het lachertje van de klas zou worden.

Vervolgens was het wachten op het ene langzame nummer van Whitney Houston of Celine Dion na het betere hakwerk van The Party Animals, Charly Lownoise & Mental Theo. Vervolgens wachtte je tot het derde couplet over ging naar het refrein en verrek, ze liep al weg voordat je je move kon maken.

‘Sendefohrt’

Enfin, de Nederlandse Grand Prix lijkt er ook een beetje op. Het hing al langere tijd in de lucht. Toen het officieel werd gemaakt door Chase Carey dat de F1 ook zou gaan rijden op ‘Sendefohrt‘ waren de Nederlandse Max-fans extatisch. De kaartverkoop verliep beter dan dat voor een Bruce Springsteen-concert. En toen: corona! Gaat het het sprookje wéér niet door. Alhoewel, in het hoofd van @jaapiyo won Max Verstappen de race op spectaculaire wijze.

GP van Nederland 2021

Maar nu is de datum van de Dutch GP dan eindelijk definitief vastgesteld. De geruchten en onofficiële bevestigingen gingen al een week rond, maar nu is het officieel. De eerstvolgende GP van Nederland 2021 wordt gehouden in het weekend van 3 tot 5 september 2021.

Agenda GP van Nederland 2021

De eerste en tweede vrije training worden gereden op 3 september. Op 4 september is de derde vrije training met daaropvolgend de kwalificatie. Vervolgens wordt de race en het Britse volkslied voor Lewis Hamilton gespeeld op 5 september. Hij zal met name het publiek gaan bedanken. Dit gaat namelijk het beste publiek ooit worden.

Publiek

Dat publiek is wel de reden waarom het zo lang duurt. De businesscase is namelijk gebaseerd op kaartverkoop. Een GP van Nederland 2021 zonder publiek zou een financiële aderlating zijn voor de organisatie. Daarnaast spelen er sentimentele redenen mee, uiteraard. Het is zo lang geleden dat er een F1-race op Zandvort werd gereden, dat men er een groot feest van wil maken.

Complete F1-kalender 2021:

Niet alleen de GP van Nederland 2021 is definitief, de gehele kalender is dat min of meer:

Zijn er naast de GP van Nederland 2021 dingen die er opvallen? Ja, de vierde race is nog onzeker. De GP van Vietnam stond dit jaar al op de planning, maar 2021 is waarschijnlijk nog te vroeg.

De stadscircuits die we dit jaar gemist hebben (Monaco, Bakoe, Montreal) zullen terugkeren, alsmede gave circuits aan de andere kant van de plas (Brazilië, USA en Mexico). Voor wie dat allemaal te spannend is, slaapfestijnen in Spanje en Frankrijk keren ook terug. Primeur is de GP van Saudi-Arabië.

Met dank aan iedereen voor de tips!