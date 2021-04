Zo verliep het de bedrijfswagens tot nu toe in 2021 - Autoblog.nl

De eerste drie maanden van 2021 liggen achter ons, hoe verging het de bedrijfswagenverkoop in Q1 van dit jaar in Europa?

Herstelt de markt weer een beetje of is het nog steeds niet denderend? Als je kijkt naar de bedrijfswagenverkoop van Q1 in Europa zijn er 501.703 bestelwagens verkocht. Waarvan 204.046 alleen al in maart. Dat is heel goed! Volgens de cijfers van de ACEA verkochten bijna alle Europese landen dubbel zoveel bedrijfswagens in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden.

Italië is de markt dat de meeste vooruitgang heeft geboekt als je kijkt naar de bedrijfswagenverkoop van Q1 2021 . Dat is ook niet heel vreemd. De Italianen kregen immers als eerste Europese land in 2020 te maken met het coronavirus. Er werden in het eerste kwartaal van 2021 maar liefst 215,3 procent meer bedrijfswagens verkocht. Ook Frankrijk (+166,7%), Spanje (+151,7%) en Duitsland (+34,2%) deden goede zaken.

Het is duidelijk te zien dat de markt aan het herstellen is in vergelijking met het begin van 2020. Maart was overduidelijk de beste maand. In januari en februari moest alles nog een beetje op gang komen.

Nederland bedrijfswagenverkoop Q1 2021

In Nederland noteert de bedrijfswagenverkoop in Q1 meer dan 20.000 nieuwe voertuigen. Dat is een stijging van 8,9 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Zo’n grote groei als sommige andere Europese landen hadden we niet. Aan de andere kant hadden we ook pas halverwege maart 2020 voor het eerst te maken met het coronavirus.