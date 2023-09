Remmen politie B-Klasse in brand na achtervolging foute Audi [+video]

De remmen van de politie B-Klasse houden het niet droog. De politie is kennelijk helemaal niet gediend van fout geconfigureerde Audi’s, zoveel is duidelijk.

Politieauto’s hebben het bovengemiddeld zwaar. Niemand is ‘eigenaar’ ervan en in veel gevallen wordt geregeld het maximale ervan geeist. Het is natuurlijk gewoon een werktuig, niets meer en niets minder. Dus rustig warm rijden, vertroetelen en poetsen is er niet bij.

Dat blijkt maar weer uit dit filmpje. Hierbij is te zien dat een Mercedes-Benz B-Klasse een Audi moet klem rijden. De winst voor de achtervolging zou in principe voor de Audi moeten zijn. Een beetje A5 is immers een stuk sneller dan de snelste B-Klasse.

Samenwerken

Maar ja, bij de politie kunnen ze samenwerken met meerdere auto’s. En oh ja, een getrainde agent is een betere bestuurder dan gesjeesde crimineel die zwarte velgen op een zwarte Audi monteert.

Dus ook nu was het 1-0 voor de blauwe brigade. Gezien de heftigheid en intensiteit waarmee de inzittende wordt opgepakt, is de politie ook niet gecharmeerd van de zwartgelakte velgen op de Audi A5. Begrijpelijk, want van de chique verschijning blijft zo weinig over.

Remmen politie B-Klasse

Een van de B-Klasses heeft het moeten bekopen met in brand vliegende remmen. Het is ook niet een gloeiend schijfje, maar er zijn flink vlammen! Het lijkt de rijtest met de Audi S8 (D4) wel. De politie is sowieso zwaar op de remmen voor de auto, want ook bij Volvo’s wilde het destijds misgaan.

Het is natuurlijk wel vrij duidelijk in alle bovenstaande gevallen wat er gebeurt. De remmen worden maximaal belast voor langere tijd en vervolgens staat men ineens stil. Er is dan geen rijwind om de schijven te koelen. Ergo: er ontstaan vlammen. De beste stuurlui staan aan wal en zo. Enfin, de beelden check je hieronder:

Image & videocredits: 112Nederland via YouTube.