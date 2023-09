Ontwikkelingsperiode nieuwe Volkswagens drastisch ingekort

De ontwikkelingsperiode van nieuwe Volkswagens duurt drastisch minder lang.

Autoproducenten hebben het maar lastig tegenwoordig. De consumenten en overheden hebben telkens stringentere eisen waaraan de auto’s moeten voldoen. Zo stonden ondergetekende samen met @loek en @machielvdd bij de gefacelifte Opel Corsa op de IAA in München. Qua uitrusting, afwerking, materiaalgebruik en techniek is eigenlijk niet te bevatten dat dat een modale B-segment auto tegenwoordig is. Het B-sgement, dat is zowat het instapniveau van de auto-industrie.

Omdat de techniek zich zo snel ontwikkelt, hebben fabrikanten soms de pech dat hun gloednieuwe auto eigenlijk al achterhaald is bij de introductie. De afgelopen twee jaren zagen we dat mede dankzij de chiptekorten. In het geval van de Jaguar XJ was de auto dermate achterhaald dat ze de auto in zijn geheel geschrapt hebben vlak voor de introductie.

Ontwikkelingsperiode nieuwe Volkswagens

Fabrikanten moeten dus de ontwikkelingsperiode omlaag zien te krijgen. Traditioneel was dat altijd een jaartje of 6-7. Dus bij de introductie van een nieuw model, begint de afdeling met de opvolger. Sommige supercars als de Lexus LFA en tweede generatie Honda NSX kenden een ontwikkelingsperiode van meer dan 10 jaar. Bij Volkswagen zitten ze op dit moment op zo’n 56 maanden. Dat is 5,5 jaar tijd. Om de Chinese automerken het hoofd te kunnen bieden, is Volkswagen bezig om deze ontwikkelingsperiode te verkleinen van 56 naar 36 maanden.

Dus vanaf de eerste schets tot introductie mag niet meer dan 3 jaar kosten. Dat zegt de technische baas van VW Kai Grunitz tegen Autocar. De Volkswagen ID.2 is namelijk de eerste auto waarbij die periode 3 jaar duurt. De eerste lijnen tekenden de crea-bea’s van Volkswagen afgelopen december. Aan het einde van 2025 moet deze auto op de weg verschijnen.

Chinese automerken kunnen het ook

Grunitz haalt aan dat de Chinese automerken dit tegenwoordig ook kunnen doen. Volkswagen heeft al plannen hoe dit te realiseren. Veel testwerk kan nu ook met de simulator. Sowieso kan er gesneden worden in het testwerk, zo wil Volkswagen van 3 winters testen naar 1 winter, bijvoorbeeld. Volgens Grunitz is dit haalbaar en daarbij noemt het BYD als voorbeeld, dat heel erg snel nieuwe modellen kan ontwikkelen.

Uiteraard zijn er mensen die roepen: “maar dat gaat ten kosten van de betrouwbaarheid!”. De technische baas van VW weet echter niet precies uit te leggen hoe dat te voorkomen. Ja, behalve door te zeggen dat het ‘een uitdaging’ is en ze geen auto’s meer op de markt zullen brengen die niet uitontwikkeld zijn.

Modellen als de Golf 8 en ID.3, die af-fabriek voorzien waren van duizenden fouten (waaronder de frustrerend interieurs), zal VW niet meer op die wijze op de markt brengen. Grunitz past wel een klassieke managerstactiek toe. Hij roept gewoon nogmaals dat de testcyclus veel korter moet worden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. De ID.3 en Golf 8 (afbeelding boven) zijn overigens nog met de ouderwetse – 56 maanden durende – periode ontwikkeld.