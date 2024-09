Renault Estafette: de droom van iedere pakketbezorger

Een nieuwe bedrijfswagen in een funky jasje, dat is de Renault Estafette Concept.

Wie een beetje historisch besef heeft én van Franse auto’s houdt moet nu opstaan van zijn stoel. Want die naam klinkt bekend nietwaar. Inderdaad, de oude Estafette is nieuw leven in geblazen met dit concept.

Samenwerking tussen Renault, Volvo en CMA CGM Group

De nieuwe Renault Estafette is een samenwerking tussen het Franse automerk en Flexis. Laatstgenoemde is een startup van de Volvo Group. De Renault moet een bedrijfswagen voorstellen met de focus op leveringen in stadsverkeer. Ziet er toch wat vrolijker uit dan al die saaie bedrijfsbussen met haastige bezorgers achter het stuur.

Stiekem is de Fransoos minder compact dan je denkt. De digitale plaatjes geven een vertekend beeld. Want zo klein is de 4,87 meter lange bedrijfsbus nou ook weer niet. Sterker nog, dat is gewoon een serieus formaat. Het is ook een hoge bus, met 2,59 meter. Kun je er in elk geval een hoop zooi in kwijt. Super handig voor de pakketbezorgers die om ruimte verlegen zitten.

Omdat het een concept betreft is de informatie schaars. Renault zegt bijvoorbeeld dat het een elektrische bedrijfswagen betreft, zonder verdere info te delen over de aandrijflijn. Het goede nieuws is dat de Fransen de bus daadwerkelijk in productie gaan nemen, hoewel het nu nog een concept betreft.

Over twee jaar moet de Renault Estafette werkelijkheid zijn. Samen met startup Flexis hopen ze de markt van de elektrische bedrijfswagen te veroveren. Om je een idee te geven.

Het merk omschrijft de auto als een voertuig met de lengte van een Kangoo, de wendbaarheid van een Clio en de laadcapaciteit van een Trafic L1H2. Dat moet bezorgers als muziek in de oren klinken. Hopelijk levert het straks wat minder lelijk gedeukte bestelauto’s op als de nieuwe Renault Estafette daadwerkelijk op de markt is gelanceerd.