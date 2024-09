258 pk voor elektrische MINI Cooper JCW E

Met 258 pk is de elektrische MINI Cooper JCW E een bommetje!

De ouderwetse hot hatch begint langzaam uit te sterven. Je kunt ze inmiddels op één hand tellen met auto’s als de Polo GTI, Golf GTI, i20 N en de gepeperde MINI’s. Met de komst van steeds meer elektrische auto’s heeft de hot hatch gelukkig wel een toekomst.

Bij Cupra kun je bijvoorbeeld shoppen voor een Born met 340 pk. Ook MINI gaat leukere varianten van de elektrische Cooper uitbrengen. Met de eerste generatie elektrische Cooper deden ze dat niet, gelukkig wel met de nieuwe! De officiële onthulling met alle details laat nog op zich wachten, echter is via het Chinese ministerie van Industrie, informatie en technologie de elektrische MINI Cooper JCW E gelekt. Precies, hetzelfde ministerie dat ook al de nieuwe Volkswagen Atlas lekte vanmorgen. Waar de Chinese overheid al niet goed voor is.

De huidige generatie (elektrische) MINI is er als Cooper en Cooper SE met respectievelijk 184 en 218 pk. Deze nieuwe MINI Cooper JCW E doet er nog een schepje bovenop en krijgt 258 pk aan vermogen. Je herkent een JCW aan zijn dikkere uiterlijk ten opzichte van een gewone Cooper en zijn 18 inch lichtmetalen velgen.

MINI Cooper JCW E achterkant

Naast het uiterlijk en het vermogen is ook het gewicht bekend: 1.670 kg. Ja dat is geen koning lichtgewicht en in vergelijking met hot hatches van vroeger is het een zwaargewicht. Voor een moderne elektrische auto kun je het echter geen schande noemen.

De nieuwe MINI Cooper JCW E is meer dan een Cooper met meer vermogen en een leuker uiterlijk. Deze hot hatch krijgt ook grotere remmen, torque vectoring en een sperdifferentieel zodat het daadwerkelijk leuk sturen is.

Nu we het uiterlijk en gedeeltelijk de specificaties wachten rest ons niet anders dan te hopen dat MINI snel het doek trekt van de nieuwe Cooper JCW E. Kom maar door!

Via carsales.com.au