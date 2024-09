Een vierkante doos met vier wielen, de nieuwe Volkswagen Atlas is gelekt.

Welke kant beweegt het design van auto’s op? Van ronde vormen lijken we over te gaan naar strakke vormen. Denk aan de huidige generatie BMW M2 of de Hyundai Santa Fe. Auto’s met een erg strak voorkomen. Hetzelfde staat de nieuwe Volkswagen Atlas te wachten, zo blijkt uit deze gelekte plaatjes.

Hier in Nederland is de Atlas niet heel relevant. Wij kennen de Touareg als het grootste model. In de Verenigde Staten, waar groot, groter, grootst het credo is, hebben ze de Atlas. Een nog ruimere SUV boven de Touareg. Desalniettemin delen we deze gelekte Volkswagen Atlas met je, want wellicht komt dit design wel naar toekomstige modellen van het merk. Dus ook relevant voor Nederland, op termijn.

Teramont Pro

De oplettende lezer ziet op de achterkant geen Atlas staan, maar Teramont Pro. Dat klopt. In feite is dit de Volkswagen Teramont Pro, een auto voor de Chinese markt. In het Aziatische land is dit model verkrijgbaar via de SAIC-VW joint venture. Wij westerlingen kennen het model echter als de Atlas en dit is de nieuwe.

De foto’s zijn gelekt via het Chinese ministerie van Industrie, Informatie en Technologie. Het meest opvallende aan dit design zijn de lichtunits. Ze zijn nogal aanwezig vormgegeven. De onderzijde van de achterkant doet mij een beetje denken aan de Range Rover Velar, als je het over de vorm hebt tenminste.

Het is zeker niet zo boxy als de auto’s die ik omschreef in de intro van dit artikel. Wel zijn er duidelijk minder rondingen aanwezig. De gelekte afbeeldingen van de nieuwe Volkswagen Atlas, eh Teramont Pro, laten alleen het uiterlijk van de SUV zien. Het interieur is nog een verrassing.

Met deze gelekte foto’s zal een daadwerkelijke onthulling niet lang meer op zich wachten. Mik op een presentatie later dit jaar. Wel modern, niet spannend. Een echte praktische Volkswagen met een modern snoetje, zo lijkt het.