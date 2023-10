Renault probeert de eerste Twingo ‘gangsta’ te maken

Renault presenteert de Twingo ‘Gangsta crew’ (geen grap) en nog twee bijzondere Twingo’s.

De eerste generatie Twingo is een klein, sympathiek, pretentieloos karretje. Kortom: alle eigenschappen die je NIET wilt als je een rapper bent. Toch presenteert Renault nu een Twingo die geïnspireerd is op de hiphopcultuur van de Amerikaanse Westkust: de Twingo Gangsta crew.

Twingo Gangsta crew

Á la West Coast Customs hebben ze de Twingo een make-over gekregen, met goudkleurige velgen en logo’s. Als klap op de vuurpijl is het interieur uitgevoerd in pornorood leer. Is dat genoeg om de Twingo gangsta te maken? Nou nee, daarvoor hadden de velgen minstens acht maten groter moeten zijn. En de auto zou natuurlijk plat op zijn buik moeten liggen.

Maar wat de rappers waarschijnlijk nog het ergste zullen vinden is het feit dat Renault deze Twingo elektrisch heeft gemaakt. En daarmee maak je natuurlijk niet de blits. We vrezen dus dat deze auto niet helemaal in de smaak zal vallen bij de subcultuur waar deze Twingo op geïnspireerd is.

Twingo Top

Een auto die wellicht beter aansluit op de doelgroep is de Renault Twingo Top. Deze is geïnspireerd op modeshows uit de jaren ’90, en dus meer op vrouwen gericht (als je dat nog mag zeggen). Deze Twingo is uitgevoerd in wit met champagnekleurige velgen. Het meest interessante gedeelte is ook hier het interieur, met roze bekleding en een heel breiwerkje rondom de versnellingspook.

Twingo Y2K

Last but not least is er de Twingo Y2K, die geïnspireerd is op boybands uit de 90’s en de 00’s. Met zijn frisse kleuren lijkt deze Twingo zo weggereden uit een Mentos-reclame. Ook hier is er weer veel aandacht besteed aan het interieur, met bijzondere stof op het dashboard en een transparante pookknop.

Zoals je waarschijnlijk al doorhad kun je deze hippe Twingo’s niet kopen, maar je kunt binnenkort wél je Twingo elektrisch laten maken. Renault werkt namelijk samen met een partij genaamd R-FIT, die kit heeft ontwikkeld voor de Twingo. Dat niet alleen, ook de Renault 4 en 5 kun je elektrisch laten maken als je dat wil. De auto gangsta maken zul je vervolgens zelf moeten doen.

Met dank aan Miguel voor de tip!