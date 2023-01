Shakira disst Renault Twingo, Renault reageert

“Hoe durf je onze kleine stadsrakker zo aan te vallen!” ~Renault, over hun Twingo, waarschijnlijk.

We maken even een tripje naar de wereld van de popmuziek. De link met auto’s komt eraan, echt waar. Maar we moeten het even hebben over Shakira. Je kent de Colombiaanse vast dankzij een reeks top 40-hits in de jaren ’00 en de meeste mannen waarschijnlijk omdat ze ook zeker niet onprettig op het netvlies ligt. Helaas was ze jarenlang gereserveerd voor voetballer Gerard Piqué, die sinds 2010 samen was met Shakira. Was, want de twee eindigden hun relatie vorig jaar na een affaire van de voetballer.

Shakira haalt uit naar Piqué

Wraak is vaak een fijn redmiddel, vandaar dat Shakira wraak neemt met woorden in een liedje. En die doen pijn, maar niet perse naar Piqué. Zo vergelijkt ze in de tekst de ‘inruil’ van zichzelf naar de vrouw waar Piqué nu mee is met een reeks andere producten. Onder meer ‘je ging van een Rolex naar een Casio’ en ‘je ging van een Ferrari naar een Twingo’. Vandaar dat we zeiden dat deze woorden pijn deden, want deze keiharde diss ging de marketingafdeling van Renault niet stilletjes voorbij.

Vrede voor de Twingo

Renault España zet namelijk gelijk de Twingo even in het zonnetje na deze pijnlijke tekst van de Colombiaanse zangeres. Shakira zingt over ’types zoals jij’, waardoor Renault het plaatje van de Twingo publiceert met eenzelfde tekst, alsof het een reclameposter voor de Twingo is. De ’22’ op de zijkant lijkt ook een referentie te zijn naar de tekst en ook in de hashtag ‘claramente’ (de huidige vriendin van Piqué heet Clara) lijkt Renault in te spelen op het nummer. Eigenlijk vrij van directe oordelen, vooral een manier om ons te herinneren dat de Twingo ook nog bestaat en dat Shakira daar aan bijdraagt. Slim, dat marketingteam van Renault.

Ook Casio, de gebeten hond in de horlogevergelijking, reageerde op de diss van Shakira. Gerard Piqué is namelijk in zee gegaan met Casio als sponsor en kwam in een video voor met een Casio om de pols. De één ziet een vervelende relatiebreuk, de ander (Renault en Casio) zien marketing. Het is en blijft een sport.