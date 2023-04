Heb jij een Twingo? Kom dan zondag naar Amersfoort

Maar alleen als je de oer Twingo hebt moet je naar Amersfoort komen, daar wordt namelijk de 30ste verjaardag van het autootje gevierd…

Wat vliegt de tijd toch hè? Ondergetekende kan zich namelijk nog als de dag van gisteren herinneren dat Renault de eerste Twingo introduceerde. Een gek klein stadsautootje met de ruimte van een klasse groter.

Getooid met kekke koplampjes, maar ook met stoelen en een achterbank die je kon platleggen zodat je je Twingo in een handomdraai in een tweepersoonsbed omtoverde. En natuurlijk de grote rode knop op het dashboard voor de alarmlichten, die ook dienst kon doen als de grote rode knop van een vuige tv-quiz uit de 90’s.

Kom met je Twingo naar Soestdijk

Het jaar dat dit alles werd gepresenteerd was 1993. Inmiddels alweer 30 jaar geleden dus. En dat betekent dat er reden is voor een feestje, want het is een kroongetal en dat vieren we.

Komende zondag, 30 april verzamelen tientallen, misschien wel honderden kleine Twingo’s zich op het terrein van het Eemklooster in Amersfoort. Tussen 10.00 en 15.00 uur staan de auto’s opgesteld. De organisatie hoopt vooral dat het ze lukt om de vier eerste Twingo-kleuren bij elkaar te kunnen brengen: paars, rood, geel en mintgroen.

Mocht je zelf dus een Twingo van het eerste uur hebben, kom dan komende zondag naar Amersfoort. En als je een Twingo van het eerste uur hebt die er bovengemiddeld goed uitziet, dan moet je helemaal komen. Er is namelijk ook een concours elegance, waar de mooiste exemplaren beoordeeld worden. En misschien is dat die van jou wel!

Oh ja, als je geen Twingo hebt, maar wel wil komen kijken, dan ben je ook van harte welkom!

Zo zijn ze dan ook wel weer, die Twingorijders!