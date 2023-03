Deze unieke Twingo pick-up staat gewoon op Marktplaats

En geef toe, jij wil ook een Twingo pick-up. Gewoon, omdat het kan!

Oké lieve lezers en lezeressen, hier spreekt opa. Die kan zich namelijk nog als de dag van gisteren herinneren dat Renault de Twingo introduceerde. Het was het kleinste modelletje van het merk, nog onder de Clio gepositioneerd. En dat was al geen reus.

Maar het was direct een regelrechte hit. Zelfs Bob de Rooij had er eentje! Het kleine karretje deed namelijk precies wat het beloofde; voor relatief weinig geld kreeg je een soort mini-mpv met allerlei slimmigheidjes die het een veelzijdig autootje maakte.

Slimmigheidjes inderdaad. Want een achterbank die je 20 centimeter naar voren of naar achteren kon schuiven, zodat je meer been- of bagageruimte hebt kun je best zo noemen. Toch? Of anders de mogelijkheid om de stoelen en achterbank helemaal plat te leggen zodat er een tweepersoons bed ontstond. Heel slim, die Twingo.

Koop deze Twingo pick-up op Marktplaats

Ik had in die tijd zelf een Clio en kreeg een Twingo mee als leenauto toen die van mij naar de garage moest. Een roze. En man, wat heb ik gelachen met dat ding. Sowieso tijdens het rijden de banken en stoelen plat was leuk, maar de grote rode bal die de alarmlichten bediende was nog leuker.

Wat hebben we op dat ding zitten rammen zeg. Iedere vraag die in een gesprek beantwoord moest worden werd voorafgegaan door een mep op dat ding. En ook graaien alsof je in de ballenbak van Lingo aan het roeren was.

Ja, het brein van een jongeman was makkelijk te bevredigen. Een poster van Pamela Anderson en een Twingo, meer had je niet nodig… En nu kun jij een heel bijzondere Twingo kopen op Marktplaats.

Twingo voor de bouwvakker met humor

Er staat namelijk een Twingo pick-up te koop. Een witte, die -zoals de foto’s doen beloven- best knap is omgebouwd. En buiten die ombouw krijg je ook nog eens lederen bekleding, een sportuitlaat, sportvelgjes én hij is professioneel gereinigd.

Aan de 54 pk die de 1.2 levert is niets gedaan, maar hij is wel altijd goed onderhouden en de boekjes zitten erbij. Let daar vooral op, kan je een hoop ellende schelen, zeggen ze… En wat die Twingo pick-up moet kosten? Een lachwekkende 2550 euro!

En alleen daarom roepen wij hier ter redactie in koor:

KOOP DAN!!1!

Uiteraard weer met dank aan Rachid voor de tip!