EU vertraagt invoering Euro 7 met vijf jaar (!)

De EU vertraagt de invoering van de superstrenge Euro 7 uitstootnorm met een flinke periode.

De Euro 7-uitstooteisen blijven de gemoederen bezighouden. Dit pakket aan maatregelen moet ervoor gaan zorgen dat auto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens aanzienlijk milieuvriendelijker gaan worden.

Vanuit de autoindustrie zijn er vele lobbyisten aan de gang gegaan om deze implementatie te voorkomen. De Euro 7-uitstootnorm zou namelijk bijzonder streng zijn én in 2025 ingaan.

EU vertaagt invoering Euro 7

Voor fabrikanten zou dit een lastige opgave worden. De Euro 7-emissieeisen zijn namelijk bijzonder streng. Niet alleen op het gebied van CO2-uitstoot, maar ook het fijnstofuitstoot van remmen en banden. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk voor hen om auto’s te kunnen bouwen zonder de prijzen enorm te verhogen. Nu hebben de lobbyisten flink hun slag kunnen slaan. Ten eerste werden de Euro 7-eisen flink afgezwakt.

Maar nu komt de tweetraps-raket: de Euro 7-eisen gaan pas in vanaf 2030 in plaats 2025! Dat meldt het Franse AutoPlus. In 2022 werd bepaald dat alle nieuwe auto’s moeten gaan voldoen aan Euro 7 op 1 juli 2025, maar dat wordt dus vijf hele jaren later voor personenauto’s. Dat laatste zeggen we erbij, want voor vrachtwagens stond 1 julie 2027 op de agenda als datum dat Euro 7 zou ingaan.

Overwinning

Voor de autofabrikanten is dit een enorme overwinning. Die kunnen namelijk nog ietsje langer hun traditionele auto’s met verbrandingsmotoren bouwen en verkopen.

Bovenstaande moet nog gevalideerd worden door de regeringen van de lidstaten. De verwachting is dat geen problemen gaat opleveren. Met name in Italië, Duitsland en Frankrijk is men bijzonder blij met de vertraging van de Euro 7-eisen. Deze landen hebben namelijk een grote autoindustrie. Volgens AutoPlus zullen deze landen absoluut gaan instemmen met dit voorstel.

Overigens verandert dit niets aan het feit dat er na 2035 geen auto’s met verbrandingsmotor verkocht mogen worden in de EU. Ook zullen sommige landen sneller zijn met de invoering van dit verbod. In Nederland rekenen we nog op 2030, in Noorwegen zelfs op 2025.

Imagecredit: Ferrari F8 Spider door @supercarwaar via Autoblog Spots.