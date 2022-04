Rijhulpsystemen juist NIET goed voor de veiligheid

Maar we hadden toch besloten dat rijhulpsystemen wel goed zijn?

Om te zorgen dat de consument een nieuw model blijft kopen, moeten fabrikanten telkens apartere dingen verzinnen om toe te voegen. Dat kunnen allerlei gadgets zijn, designfoefjes of veiligheidssystemen. Over dat laatste gaan we het nu eventjes hebben.

Deze rijhulpsystemen zijn er om te zorgen dat het veiliger wordt op de weg. Sterker nog, de EuroNCAP is onverbiddelijk als deze systemen niet aanwezig zijn en zal het aantal behaalde sterren daarop aanpassen. Logisch dus dat een fabrikant zoveel mogelijk van die rijhulpsystemen in een model probeert te proppen.

Rijhulpsystemen juist niet goed

Dat is echter niet altijd een goed plan, zo blijkt uit een rapport van de AAA. Dat is een Amerikaanse instantie gespecialiseerd in verkeersveiligheid (hun ANWB zeg maar). In dit geval hebben ze de eigenaren van adaptieve cruise control-systemen getest. Het gaat om twee groepen. De eerste met kennis en uitleg over hoe het systeem werkt. De andere groep kon alleen praktijkervaring op doen.

Wat blijkt, er waren de nodige misconcepties. Zo dachten de niet-ingelichte mensen dat zo’n systeem ook helpt met remmen bij obstakels op de weg. Dat is dus zeker niet altijd het geval. Ook nam men aan dat adaptieve cruise control een soort autopilot is en je niet hoeft bij te sturen. Dat is namelijk sowieso niet altijd het geval. Of dat het systeem onder alle weersomstandigheden functioneert. Bij zware sneeuw en regen kun je beter zelf gaan sturen (en opletten).

Verplicht in EU

Omdat men niet goed geïnformeerd is over het systeem, kunnen onveilige situaties ontstaan. Nu zijn er ook auto’s die wel de extra features hebben, dus het is niet altijd een foute aanname. Een ander issue is dat dat de systemen niet alleen complex zijn in hun bediening, maar dat bediening per merk enorm kan verschillen. Voor EU-landen is het systeem extra van belang. Want ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) wordt namelijk verplicht gesteld door de EU.

De EU wil de verkeersveiligheid vergroten en doet dat op deze wijze. Dit is een van de redenen waarom er geen betaalbare auto’s meer zijn. Ze moeten aan dermate hoge eisen voldoen qua veiligheid en uitstoot dat het niet rendabel is om een kleiner model te voeren. De marges zijn immers te klein. Daarom een kleine tip voor de enkele topverdieners die volgend jaar een auto kunnen aanschaffen: lees het instructieboekje zorgvuldig door of volg een specifieke rijtraining.

Via: nu.nl

