Dit zijn de veiligste auto’s van 2021, volgens Euro NCAP

Ook botsproeveninstantie Euro NCAP maakt na de jaarwisseling de balans op. Dit waren de veiligste auto’s van 2021, aldus deze organisatie.

Voor het goede doel

Ook in 2021 reed Euro NCAP de nodige auto’s in stukken. Voor het goede doel natuurlijk, want de veiligheidstests van Euro NCAP vormen de norm in autoland op het gebied van veiligheid. Een autofabrikant levert er wat exemplaren van een nieuw model af, die Euro NCAP vervolgens helemaal mag slopen. Op gecontroleerde wijze uiteraard.

Soms ook lage scores

Uit de jaarlijks tientallen botsproeven die Euro NCAP uitvoert, komen bepaalde scores. Sommige modellen scoren niet al te best, zo kwamen in december 2021 een aantal elektrische modellen van een Franse fabrikant niet al te best uit de bus. Gelukkig is de veiligheid van auto’s in het algemeen vrij goed in orde. Sterker nog: de auto-industrie leverde in 2021 diverse huzarenstukjes op wielen af als het gaat om botsveiligheid.

33 auto’s getest in 2021

Euro NCAP heeft in 2021 in totaal 33 nieuwe auto’s getest, waarvan 22 de maximale veiligheidsscore van vijf sterren hebben behaald. Maar er kunnen er maar een aantal ‘best in class’ zijn. De veiligheidsscores worden bepaald volgens een uitgekiend beoordelingssysteem, met vier beoordelingsgebieden: volwassen inzittende, kind inzittende, voetgangers en rijhulpsystemen (Safety Assist). De best scorende modellen zetten we hier in een handig overzicht, opgedeeld in categorieën. Bekijk ook zeker even de compilatievideo onderaan dit artikel.

Executive Car

Winnaar: Mercedes-Benz EQS

Inzittende Volwassene: 96%

Inzittend Kind: 91%

Voetgangers: 76%

Safety Assist: 80%

Runner-up: Polestar 2

Grote SUV

Winnaar: Skoda Enjaq iV

Inzittende Volwassene: 94%

Inzittend Kind: 89%

Voetgangers: 71%

Safety Assist: 82%

Runner-up: BMW iX

Kleine SUV

Winnaar: Nissan Qashqai

Inzittende Volwassene: 91%

Inzittend Kind: 91%

Voetgangers: 70%

Safety Assist: 95%

Runner-up: Volkswagen ID.4

Kleine MPV

Winnaar: Toyota Yaris Cross

Inzittende Volwassene: 86%

Inzittend Kind: 84%

Voetgangers: 78%

Safety Assist: 81%

Runner-up: Volkswagen Caddy

Kleine gezinsauto

Winnaar: Skoda Fabia

Inzittende Volwassene: 85%

Inzittend Kind: 81%

Voetgangers: 70%

Safety Assist: 71%

Runner-up: n.v.t.

Pure Electric

Winnaar: Mercedes-Benz EQS

Inzittende Volwassene: 96%

Inzittend Kind: 91%

Voetgangers: 76%

Safety Assist: 80%

Runner-up: Polestar 2

Compilatie: Euro NCAP Best in Class Cars of 2021