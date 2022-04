Mercedes-Benz EQS SUV is helemaal officieel!

De Mercedes-Benz EQS SUV is de auto die je wist die ging komen.

Mercedes is in rap tempo zijn gehele gamma aan het elektrificeren. Het begint bij mild-hybrids en plug-in-modellen (zowel benzine als diesel). Dan heeft Mercedes een vrij duidelijke tactiek qua elektrische auto’s. In het lagere segment zijn het allemaal omgebouwde auto’s die ook met verbrandingsmotor leverbaar zijn.

Denk aan de EQA, EQB, EQC en EQT. In het hogere segment zijn het juist auto’s die enkel en alleen als EV zijn ontwikkeld. Denk aan de EQE en EQS. Bij dat rijtje kun je nu ook de Mercedes-Benz EQS SUV indelen.

Sports Utility Vehicle

Zoals de naam het al een beetje verklapt is het de SUV versie van de EQS. Het is niet een iets hogere EQS, maar echt een apart model van Das Haus. Een soort elektrische tegenhanger van de Mercedes-Benz GLS. Het apparaat is immens. De EQS SUV is namelijk 5,13 meter lang, 1,95 meter breed en 1,72 meter hoog.

De wielbasis is net als bij de EQS maar liefst 3,20 meter. De techniek komt uiteraard ook van de EQS sedan. Er is een EQS SUV 450+ met een enkele motor op de achteras. Deze levert 355 pk en 568 Nm.

Een stapje hoger staat de EQS SUV 580 4Matic. Deze heeft vierwielaandrijving middels een motor op de vóór- en achteras. Het gezamenlijk vermogen vermogen is 536 pk en het gezamenlijke koppel is 858 Nm. Voldoende power dus.

De oplettende lezer zal gezien hebben dat het vermogen en koppel ietsje hoger ligt dan bij de gelijknamige sedan. Waarschijnlijk vanwege het hogere gewicht en de grotere luchtweerstand.

Actieradius Mercedes-Benz EQS-SUV

Mede daardoor is de actieradius ook aanzienlijk minder goed. Volgens Mercedes is 600 km ongeveer het maximaal haalbare als je kiest voor de grote accu en de enkele motor.

Ter referentie, de sedan kan volgens de WLTP zo’n 770 km ver komen. Wel kun je redelijk snel laden met de Mercedes-Benz EQS SUV. In een kwartiertje tijd kun je er zo 300 kilometer aan range toevoegen.

Het interieur doet ook denken aan de EQS. Als je de 450 bestelt, krijg je het eenvoudige interieur (met het systeem uit de S-Klasse). Optioneel kun je kiezen voor het hyperscreen, dat standaard is op de 580. Het USP van de EQS SUV is natuurlijk het feit dat het een zevenzitter is.

De Mercedes-Benz EQS SUV zal aan het einde van het jaar op de markt verschijnen. Prijzen zijn niet nog bekend, maar reken er maar op dat deze iets duurder zal zijn dan de concurrentie, die nu zal bestaan uit de Tesla Model X en BMW iX.

