Handgeschakelde Ferrari F430 is nu goud waard

Allerlei bijzondere auto’s stijgen in prijs. Dus ook een handgeschakelde Ferrari F430.

Ferrari heeft al een tijd geleden afscheid genomen van de handgeschakelde auto. De F430 was de laatste met een handbak. En de gouden regel in autoland is: ‘laatste der mohikanen’ is een recept voor waardestijging. Gaat overigens niet op voor elke auto, maar vaak wel.

Een Ferrari F430 met de F1-bak koop je al voor rond de 100.000 euro. Wil je de handbak dan moet je daar dik extra voor betalen. Niet enkele tienduizenden euro’s, maar tonnen. Zoals dit exemplaar, recent verkocht via Bring A Trailer.

De puntgave Ferrari heeft 11.000 mijl gereden en is afkomstig uit 2009. Het hoogste bod van de veiling kwam uit op een duizelingwekkende 408.430 dollar. Een bizar hoog bedrag voor een Ferrari F430. Het is niet eens een 430 Scuderia of de nog zeldzamere Scuderia 16M.

Het feit dat je kunt roeren is blijkbaar reden voor de koper om hier serieus extra voor te betalen. Wellicht is het een investering met oog op de toekomst. Hoe veel verder zou de waarde nog moeten toenemen? Een handgeschakelde Ferrari F430 voor een half miljoen over een paar jaar? De tijd zal het leren of de markt deze kant op beweegt.