Ringtijd 911 GT3 journalist bijna net zo snel als Porsche - Autoblog.nl

De Ringtijd met een 911 GT3 gaat bij Porsche altijd net even wat sneller.

Rondetijden op de Nordschleife blijven intrigeren. Waarom is eigenlijk niet duidelijk, want er zitten enorm veel haken en ogen aan. Het is een enorm lang circuit, waardoor simpele dingen als luchtvochtigheid, temperatuur en weersomstandigheden een enorme rol kunnen spelen.

Maar dan nog zijn er voldoende variabelen. Denk aan banden of zoiets als een niet straat-legale racestoel. Of wat dacht je van de permissie om er eentje in de prak te mogen rijden? Want een fabrikant wil graag dat het nieuwe model wéér een stukje sneller is. Daarbij worden weleens wat test-exemplaren kort gereden. Geen probleem, een nieuwe staat vaak al op de trailer klaar.

Sport Auto

Misschien wel het belangrijkste om in de gaten te houden zijn de tijden van het Duitse tijdschrift Sport Auto. Die houden elke maand een zogenaamde Supertest. Daarbij staat steevast een ronde op de Nordschleife op de agenda. Tijdens de Touristenfahrten rijden ze alvast een paar ronde om bekend te raken met de auto op de ‘Ring. Vervolgens krijgen na het sluiten een halfuurtje om een tijd neer te zetten. Aangezien ze de auto bij de importeur moeten inleveren aan het einde, kunnen ze niet op het aller scherpst van de snede rijden.

Ringtijd 911 GT3 (992)

Deze maand was het de beurt aan de Porsche 911 GT3. Aan het stuur zit Christian Gebhardt. De beste man is een ware Ringridder en werkt al jaren voor Sport Auto. De Ringtijd van de 911 GT3 met Gebhardt aan het stuur is zeer indrukwekkend: 07:04.74. Dat is slechts 5 seconden langzamer dan Porsche zélf heeft gedaan (6:59.93). De tijd werd neergezet met een GT3 met PDK transmissie en Michelin Pilot Sport Cup 2 R-banden.

Toevallig hadden we het vorige week nog over de Porsche 911 GT3 RS MR, een gemodificeerde RS van de vorige generatie. Die was dus niet heel erg veel sneller. De nieuwe GT3 schijnt aanzienlijk sneller te zijn dan zijn voorganger vanwege de verbeterde aerodynamica en de nieuwe voorwielophanging. Kun je nagaan wat de tijd gaat worden als de de RS en Manthey projecten op de markt komen.

