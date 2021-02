Hoe ziet jouw droom Porsche 911 GT3 eruit? - Autoblog.nl

We gaan het weekend in met de gloednieuwe Porsche 911 GT3. Nou ja, virtueel dan. Haal ook jouw 911 GT3 door de configurator.

Sommige merken hebben wél begrepen hoe een fatsoenlijke configurator moet werken. Porsche behoort tot die merken. De 911 GT3 is sinds zijn aankondiging al te configureren, maar misschien heb jij die moeite nog niet genomen. Het is een aanrader, want alles werkt lekker makkelijk. Helaas ben ik niet in de gelegenheid om die order door te geven aan de lokale dealer. Dromen is gelukkig gratis.

De prijs voor een 510 pk sterke 911 GT3 begin bij 236.200 euro. Maar we hebben het over Porsche en dan is ‘begint bij’ ook echt het begin. Je kunt zoals altijd losgaan met opties. De uiteindelijke prijs valt vaak flink hoger uit. Het is bijna een sport om zo’n duur mogelijk exemplaar samen te stellen.

Extreem veel vrijheid heb je niet met de Porsche 911 GT3 configurator. Er is bijvoorbeeld slechts één velg design te kiezen. Het is dan wel weer mogelijk om deze in een ander kleurtje te bestellen. In mijn geval ben ik gegaan voor een GT3 in de kleur Gentiaanblauw met ‘neodyme’ zijdeglans velgen. Het blauwe thema speel ik door in het interieur met bijpassende details. Op de deur de letters ‘Porsche’, een optie van dik 400 euro.

Met nog wat opties tikken zat ik alweer op een bedrag dik boven de 255.000 euro. Zelf samenstellen in de tijd van de baas doe je in de Porsche 911 GT3 configurator.