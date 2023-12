RIP: Dodge Charger en Challenger

De Dodge Charger en Challenger zijn niet meer. Snik.

Een emotioneel is aangebroken. De Dodge Charger is er niet meer. Het laatste exemplaar van de grote sedan is onlangs van de band gerold.

De Dodge Charger loopt al mee sinds 2015, alhoewel de LD-generatie al sinds 2010 in productie is. En om eerlijk te zijn is te LD weer een doorontwikkelde LX, die er sinds 2005 is. Het is dus een 18 jaar oude auto die Dodge dan eindelijk heeft moeten laten inslapen.

Einde Dodge Charger

De Charger was de de Dodge-versie van de Chrysler 300C. In beide gevallen was het een soort vierdeurs-musclecar. Dus een geweldig uiterlijk, lage prijs en de mogelijkheid om dikke motoren te bestellen. En dat was absoluut mogelijk! De eerste generatie was er als SRT-8, met 426 pk.

Maar het echte feest kwam in 2015, toen je de 717 pk sterke 6.2 V8 kon krijgen met grote supercharger. De Charger Hellcat was een beetje het medicijn tegen mensen met een elektrische auto. Alle zelfvoldaanheid kon je weg blazen met de epische V8. Er zijn enorm veel verschillende varianten geweest die er nog een flinke stap bovenop deden.

Opvolger

Een opvolger komt er wel en niet. Er is een elektrische Dodge Charger aangekondigd. Dat zal dan wel weer een tweedeurs coupé worden en dan meer een opvolger voor de Challenger (die eveneens uit productie gaat).

Dan is het nu de vraag: gaan we de Charger missen? Jazeker. In Nederland zullen we de auto niet veel tegenkomen, maar in de VS was het een briljant aanbod. En dan doelen we eigenlijk niet eens op de Hellcat. Een reguliere R/T met 5.7 V8 (345 pk) had je voor zo’n 35.000 dollar, goedkoper dan een Golf GTI. Voor dat geld kreeg je een ruime en praktische sedan met voldoende uitrusting, die dikke V8-motor en verder niet zoveel. Maar ja, heb je meer nodig?

Dodge Challenger ook exit

Zoals gezegd is de laatste Dodge Challenger nu ook uit productie. Die auto krijgt binnenkort nog een uitgebreid afscheid van ons, maar ook hier kunnen we wel spreken van een waar icoon. De Challenger is het archetype muscle car van het nieuwe millenium en was ook lange tijd nog goed voor uitstekende verkoopcijfers.

In tegenstelling tot de Dodge Charger, krijgt de Challenger dus wel een opvolger die naast een elektromotor ook nog besteld kan worden met de nieuwe Hurricane zes-in-lijnmotor. En Charger heet. Het is verwarrend, we weten het.

Via: Road & Track