Mitsuoka M55 Concept is stiekem geen Dodge Challenger

Hadden ze ons toch weer bijna te pakken bij Mitsuoka, maar gelukkig zagen wij net op tijd dat de M55 Concept geen echte Dodge Challenger is.

Ah, Mitsuoka. Je kent ze vast, we hebben er vaak genoeg over geschreven. Het is een merk dat je met een korreltje zout en een portie humor tot je moet nemen. Normaliter zou je replica’s zo slecht als die van Mitsuoka een beetje sneu vinden, maar juist omdat ze het al zo lang doen en juist vanwege de gemaakte keuzes begint het een soort cult te worden.

Mitsuoka

Mitsuoka bestaat immers al 55 jaar. Wist je dat? Ook al was hun eerste auto pas een ding in de jaren ’90, het bedrijf bestond al in de late jaren ’60. Op hun website zeggen ze het volgende erover:

For our company, which was founded in 1968, the 1970s was an important era that laid the foundation for today’s business.

At that time, there was a torrent of energy within us full of dreams and hopes. The Americanized Japanese identity also influences the design of cars.

Under the period of high economic growth, the performance of automobiles improved and GT-type cars appeared. The “color television”, “air conditioner”, and “car”, which

were called the new three sacred treasures, also became explosively popular. The times were hot and swirling like magma, and culture was at its dawn. Mitsuoka, niet bekend van hun haiku’s

Geniaal, toch? Gewoon een beetje koorddansen op de flinterdunne draad tussen geweldig en krankzinnig, en omdat het Japans is kom je er nog mee weg ook. Mitsuoka geeft henzelf, en ons, een 55-jarig-bestaans-cadeautje en die bewijst eigenlijk perfect wat ze altijd al hebben gedaan.

Mitsuoka M55

Dit is namelijk de Mitsuoka M55 Concept en als je echt enkel en alleen de voorkant ziet, zou je heel misschien kunnen denken dat het een Dodge Challenger uit 1970. Heel misschien. Vanuit bijna elke andere hoek is het namelijk vrij duidelijk dat het een compleet andere auto is.

De basis is uiteraard en reeds bestaande auto en behalve de voor- en achterbumper is vrij duidelijk wat het is. Zo niet: het is een nieuwe Honda Civic (FL1). De techniek en het interieur, los van denim-achtige stoelen en een Mitsuoka-badge, zijn gewoon Civic. Wat we toch even benoemd willen hebben: vooral leuk is dat de auto langer is geworden voor en achter de voor- en achterwielen, wat betekent dat daar een hele nieuwe bumper zit zonder de wielkasten te hoeven wijzigen. Aan de voorkant zijn ze daar redelijk mee weggekomen, achter hebben ze een stuk plaatwerk tussen de achterbumper en achterpanelen moeten stoppen om het gat van het achterlicht op te vullen. Om collega Jaap te quoten: knoak.

Reputatie

Zoals gezegd is het eigenlijk te slecht om het sneu te vinden. De Mitsuoka M55 is gewoon precies waar Mitsuoka goed in is, een soort parodie op het autolandschap. Neem dit niet zo serieus en je kan ervan genieten. Dat gezegd hebbende, de M55 is dus nog een concept en het wordt niet duidelijk of er een productiemodel komt. Het lijkt echter evident van wel als je ziet hoe veel werk erin is gestoken.