Deze Dodge is niet alleen fabrieksnieuw, maar gewoon écht nieuw!

Zullen we het weer eens over de term ‘fabrieksnieuw’ hebben? In het leven geroepen door de Friese professor Jolke Lauwersma, maar groot gebracht door de heer Rick van Stippent. Mega slim natuurlijk, want de term bekt lekker en als je het kunt waarmaken, is het ook nog eens een fijne claim.

Over dat laatste zijn de meningen verdeeld en daar hou ik me veilig even buiten. Maar toch. Fabrieksnieuw bestaat eigenlijk niet. Een oude auto blijft altijd een oude auto. Of toch niet? Kan een oude auto ook gloednieuw zijn?

Spoiler alert, dat kan!

Deze Dodge is gewoon gloednieuw

Want er staat op Marktplaats een gloednieuwe oude Dodge te koop. Zeker, een gloednieuwe oude Dodge. Dus niet fabrieksnieuw, maar echt krek eender aan de staat waarin hij uit de fabriek kwam rollen. En niet gerestaureerd hè?

Dat komt omdat de auto na zijn aflevering in 1986 niet meer dan 40 mijl heeft gereden. Of wat meer waarschijnlijk is, hij heeft na zijn aflevering helemaal niet meer gereden, het zijn allemaal testkilometers. Of mijlen…

En daarom verkeert deze Dodge Lancer Turbo is een staat die beter is dan fabrieksnieuw. Hij is namelijk écht nieuw. En wat ook grappig is, als je besluit er wel mee te gaan rijden, dan wil ie nog best vooruit. Het is namelijk een 2,2 liter turbo met 148 pk. En toen wogen auto’s nog niks…

Al kunnen wij ons voorstellen dat je hem als nieuwe eigenaar ook niet gaat rijden. Dat je hem gewoon ergens neerzet. Mocht je dat willen, de Dodge kost €18.950 en de advertentie kun je hier bekijken! Tipje, als je dat doet, zorg dan dat je nekspieren warm zijn. Je begrijpt zo wel waarom…

Succes met de aankoop!

Vanzelfsprekend weer met dank aan Rachid!